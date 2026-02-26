Sánchez anuncia que el Consejo de Estado avala blindar el aborto en la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Consejo de Estado acaba de avalar la propuesta para blindar el derecho al aborto en la Constitución.

"Ya sé que el PP dirá que son cortinas de humo [...] Es una ley que no se cumple en Castilla y León. No hay derecho a que en función del color del gobierno de turno se respeten o no los derechos de las mujeres. ¿Qué es esto de que si hay un gobierno de derechas no se respeta el derecho al aborto? Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí", ha afirmado tajantemente en el acto de arranque de campaña electoral del PSOE para las elecciones del 15 de marzo. "Vamos a blindar el derecho al aborto. Somos el gobierno de los derechos", ha defendido al anunciar la decisión del Consejo de Estado.

Desde Burgos Sánchez ha hecho este anuncio en un acto en el que ha acompañado a su candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y ha asegurado que ha sido "casualidad" que se haya conocido justo este jueves.

En el arranque de campaña Sánchez ha aprovechado para defender el modelo socialista frente al del PP y el presidente de la Junta y actual candidato a la relección, Alfonso Fernández Mañueco. "Mañueco decía que las mujeres podían ir a una clínica privada a abortar, pero antes se les iba a obligar a escuchar el latido del feto. ¿Quién paró esa ley? El Gobierno de España", ha resaltado pidiendo el voto por su candidato para "frenar" los "retrocesos" de las políticias que a su juicio hacen PP y Vox.

"El PP y Vox son el bloque que bloquea los derechos y nosotros la garantía de que haya avance en derechos con Carlos Martínez como presidente. Estas elecciones son de cambio, está muy claro: o Mañueco o cambio. O más PP y Vox o Carlos Martínez y PSOE", ha proclamado entre aplausos de los asistentes al mitin de Burgos.