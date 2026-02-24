El servicio público de salud de Ceuta practica abortos por primera vez

El Hospital Universitario de Ceuta ha efectuado por primera vez interrupciones voluntarias del embarazo, un hito para el servicio público de salud en la ciudad autónoma, ya que hasta ahora las mujeres que querían someterse a un aborto sin recurrir a clínicas privadas estaban abocadas a desplazarse hasta la Península.

“Es la primera vez en la historia del servicio público de salud de Ceuta que las mujeres ceutíes pueden acceder a esta prestación en el Hospital Universitario de Ceuta", ha destacado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, al dar cuenta de lo que ha descrito como "un paso muy importante".

Desde diciembre, el 90% de los abortos solicitados se han efectuado en el servicio público de salud dependiente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), vinculado a su vez al Ministerio de Sanidad y que ha mantenido contacto en estos últimos meses con el Servicio de Salud de Cataluña para intercambiar experiencias.

Gracias a este intercambio, ha resaltado Padilla, "las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo pueden hacerlo sin desplazarse fuera de la ciudad”, al tiempo que se garantizan otras prácticas como el seguimiento clínico de las pacientes o asesoramiento y medidas anticonceptivas adaptadas a cada caso, informa el Ministerio en un comunicado.

El departamento dirigido por Mónica García ha impulsado medidas para favorecer que las interrupciones del embarazo se realicen en la sanidad pública, enfrentándose incluso a algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid, reacias a elaborar una lista de objetores de conciencia.

Según datos oficiales, en 2024 el 78,8 por ciento de los abortos los realizaron centros privados, frente al 21,1 por ciento efectuado en públicos. Tanto Ceuta como Melilla figuraban a cero en esta estadística, difundida el pasado mes de octubre.