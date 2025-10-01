Los abortos suben en España y superan los 106.000 en 2024 con el 78% derivados a centros privados

Un total de 106.172 mujeres abortó el pasado 2024, lo que supone un incremento de 3.075 casos respecto al año anterior y un 2,98% más, según el informe definitivo del Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), que pone de manifiesto, además, que el 78,74% de los procedimientos se realizaron en centros privados (concertados o no) y un 21,25% en hospitales públicos.

Cantabria lidera la lista de las comunidades que practicaron las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos con un 88,49% de los casos, seguida de Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%) y Baleares (61,30%), frente a otras regiones que derivan prácticamente todas las intervenciones a lo privado. Así, en Extremadura, Ceuta y Melilla se practica el 100% en centros privados, seguido de Andalucía, con el el 99,97%, Castilla-La Mancha (99,95%), la Comunidad de Madrid (99,53%) y la Región de Murcia (99,07%).

En rueda de prensa para presentar los datos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que este porcentaje tan alto de abortos en centros privados suponen 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente" y ha afirmado que Sanidad trabaja para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública "sin obstáculos y sin desigualdades territoriales". García ha destacado que estos datos demuestran que la sanidad pública "está ganando peso en la garantía de este derecho": "Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente".

"Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", ha advertido la ministra, que ha apuntado, como ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid, donde ha detallado que en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 IVE y apenas 177 han sido en hospitales públicos.

La mayoría de las comunidades autónomas registraron incrementos en el número de interrupciones voluntarias del embarazo, con la excepción de Aragón, Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja y Ceuta.

El 94,62% de las interrupciones se realizó a petición de la mujer, conforme a lo previsto en la legislación vigente, y el 76,58% se llevaron a cabo antes de la octava semana de gestación, apunta el informe que sitúa la tasa de IVE en 12,36 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, con aumentos en la mayoría de las comunidades autónomas.

Aumento de casi el 7% en el número de abortos de menores de 20 años En el análisis de las interrupciones voluntarias del embarazo por grupos de edad, el informe apunta a un aumento de la tasa de IVE en todos los grupos, salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. El mayor incremento de la tasa de incidencia —número de IVE por cada 1.000 mujeres en cada franja de edad— se registró en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil). En las mujeres menores de 20 años también se observa un cambio destacado: se contabilizaron 11.699 interrupciones en 2024, frente a las 10.934 de 2023, lo que supone 765 casos más (+6,99%). Además, su peso relativo sobre el total de IVE aumentó del 9,14% al 11,01%. Esto significa que, aunque la tasa de incidencia en este grupo no fue la que más creció, sí se produjo un incremento relevante en el número global de casos y en su proporción sobre el total nacional. La distribución porcentual por edad indica y de mayor a menor indica que el 23,27% de los abortos correspondieron al grupo de 20 a 24 años, el 21,84% al de 25 a 29, el 19,83% al de 30 a 34, el 15,99% al de 35 a 39, el 10,68% al de 15 a 19 y el 7,34% al grupo de 40 a 44 años.