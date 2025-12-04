España no participará en Eurovisión 2026 por la participación de Israel: preguntas y respuestas

La ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza abrió un debate en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) sobre la conveniencia de permitir la participación de Israel en el festival de Eurovisión. Desde octubre de 2023, más de 70.000 personas han muerto en el enclave palestino por este conflicto, regido ahora por un alto el fuego.

El Consejo de Administración de RTVE aprobó en septiembre la salida de España de la competición si Israel seguía en liza, si bien no ha sido hasta este jueves cuando la UER, en su asamblea general, ha adoptado la decisión definitiva.

¿Qué países pedían la salida de Israel? A la posición de RTVE se sumaban también otras delegaciones como Países Bajos, Eslovenia, Irlanda o Bélgica, que también habían pedido un debate específico sobre la participación israelí en Eurovisión 2026. De hecho, tanto Países Bajos como Eslovenia e Irlanda han anunciado que también se retiran del festival. Israel siempre ha rechazado su potencial salida, con el apoyo de un grupo de países entre los que destaca Alemania, que al igual que España forma parte de los 'Big Five' del certamen. El Gobierno de Austria, país anfitrión de la próxima edición, incluso ha planteado que el país no acoja el evento si Israel no forma parte de él.

¿Se podrá ver Eurovisión 2026 en España? La salida del Festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

¿Podía ser expulsado Israel? La normativa contempla dos posibilidades para que un país no participe. La primera de ellas pasa por una renuncia de la televisión pública local, en este caso la israelí, KAN, que ya había avanzado que no lo haría. La segunda vía dependía de una decisión expresa de la UER. La UER ya expulsó a otros países en el pasado. En 2021, apartó a Bielorrusia del concurso por incumplir las reglas de participación y en 2022 impidió la participación de Rusia por la invasión de Ucrania, apenas un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, decidiese invadir Ucrania y bajo el argumento de que "podría desacreditar la competición".

¿Desde cuándo participa España? ¿Seguirá como miembro del 'Big Five'? España participó en Eurovisión por primera vez en 1961 y lo ha ganado en dos ocasiones, de manera consecutiva en 1968 y 1969 con Massiel y Salomé, respectivamente. Es uno de los tres únicos países, junto al Reino Unido y Suecia, que siempre ha acudido a la cita. España en el Festival de la Canción de Eurovisión Forma parte del grupo 'Big Five', las cinco corporaciones que más aportan económicamente al concurso, junto a Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Sus delegaciones pasan directamente a la final y no compiten con el resto de países en las semifinales. Con su retirada, España dejaría de formar parte del grupo, aunque no es la primera vez que un país abandona: Italia se retiró de Eurovisión durante 13 años. Cuando retomó su participación en 2011, volvió a integrarse en el grupo con su importante aportación económica correspondiente. Con este antecedente, nuestro país podría intentar volver a ser del 'Big Five' en el futuro. Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también se retiran de Eurovisión 2026

¿Podrán votar los españoles en Eurovisión 2026? Desde la última edición, los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción podían votar mediante la página web oficial a través de un sistema global llamado Rest of the World. De este modo, permitía contabilizar de manera agrupada los votos como si se tratara de un país más. A cambio, no forman parte del jurado profesional.

¿Qué pasa con el Benidorm Fest? Al margen de la decisión final de la UER, el Consejo de Administración ya había advertido de que ningún resultado afectaría al Benidorm Fest, que en estos últimos años ha servido para elegir al representante de España en Eurovisión. Se trata de "un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", según RTVE. En octubre, ya con el debate sobre la participación israelí abierto, se conocieron los 18 artistas seleccionados para participar en la edición de 2026.