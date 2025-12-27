Desaparecidos cuatro miembros de una familia española tras el naufragio de una embarcación turística en Indonesia

Una familia española de cuatro personas (dos adultos y dos niños) ha desaparecido tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia ocurrido alrededor de las 20:30 del viernes (14:30 hora peninsular española) al sufrir una avería en el motor. La embarcación transportaba a 11 personas cuando se hundió cerca de la isla de Padar, no lejos del popular destino turístico de Labuan Bajo.

Siete personas, entre ellas dos turistas españoles, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico, fueron rescatadas. Continúan las labores de búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos.

Las autoridades de Indonesia han confirmado a España la desaparición y el Consulado en Yakarta está prestando toda la atención a los turistas que ya están fuera de peligro, "desplazando personal a Labuan Bajo, y en contacto con las familias de los afectados", según fuentes del Ministerio de Exteriores a TVE.

Miembros de equipos de búsqueda y rescate evacuan a turistas extranjeros en las aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo BASARNAS / AFP

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuye el naufragio a las fuertes olas, que alcanzaban los tres metros. "Esto nos complicó la tarea de llevar a cabo las primeras búsquedas", ha declarado el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permanece cerrada a los turistas este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas. Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un país compuesto por un archipiélago de unas 17.000 islas, a menudo debido a la insuficiencia de los equipos de seguridad, las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas o al mal tiempo.