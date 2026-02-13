Los reyes presiden el homenaje a Francisco Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por ETA

Los reyes presiden este viernes el homenaje a Francisco Tomás y Valiente, con motivo del 30 aniversario del asesinato del que fue presidente del Tribunal Constitucional por la banda terrorista ETA y. visitarán la exposición 'In memoriam Tomás y Valiente 1996-2026' que incluye una reproducción del despacho de quien fuera también profesor del monarca en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Felipe VI pronunciará un discurso —un día antes de que se cumplan 30 años del funeral que él mismo presidió en la Catedral de la Almudena como Príncipe de Asturias— en uno de los actos organizados con el objetivo de ofrecer un acercamiento más amplio a su persona, a lo que representó y a la vigencia de su legado.

El 14 de febrero de 1996, hace ahora treinta años, la banda terrorista ETA asesinó de tres disparos al magistrado del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Facultad de Derecho de la UAM donde fue catedrático de Historia del Derecho entre 1980 y 1996.

El crimen se produjo tan solo ocho días después de que ETA acabase con la vida del socialista vasco Fernando Múgica, lo que desató una movilización colectiva sin precedentes conocida como 'manos blancas'.