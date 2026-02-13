Tomás y Valiente: 30 años de su asesinato a manos de ETA y del inicio del movimiento 'manos blancas'

"Imposible decir hoy buenas tardes. España, todos, hemos perdido hoy una gran figura". Así comenzaba el locutor de Radio Nacional de España el informativo Diario de las 2 el 14 de febrero de 1996. "El último gran zarpazo de ETA ha sido además en el corazón de la universidad, en su propio despacho de catedrático a las 10 y media de esta mañana. Tres disparos". De este modo se informó en aquella jornada del asesinato de Francisco Tomás y Valiente a manos de la banda terrorista y que ahora se cumplen 30 años.

Una joven Margarita Robles (actual ministra de Defensa) en el cargo de secretaria de Estado de Interior daba los primeros detalles de este asesinato. "Ha sido un individuo con la cara descubierta. Se ha dado a la fuga, siempre ha actuado a cara descubierta. En el despacho hay tres casquillos y hay muchos testigos presenciales".

Rápidamente se instaló la capilla ardiente de Tomás y Valiente en la sede del Tribunal Constitucional, institución que presidió durante más de seis años.

Al día siguiente de su asesinato, el alumnado de la Universidad Autónoma de Madrid, donde era catedrático de Historia del Derecho, salió a manifestarse con las manos pintadas de blanco. De allí surgió el movimiento 'manos blancas' como muestra de rechazo a los atentados terroristas. Se sumaron los gritos de "¡Basta ya!" por parte de los estudiantes. "No les importa asesinar en una universidad", fue una de las proclamas de ese día en la universidad. También los alumnos aseguraron que "era un gran demócrata".

El asesinato de Francisco Tomás y Valiente se produjo tan solo ocho días después de que ETA acabase con la vida del socialista vasco Fernando Múgica. El año 1996 estuvo enmarcado, además, en un recrudecimiento de la actividad del grupo terrorista: ETA secuestró al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara; planeó atentar contra el entonces líder de la oposición, José María Aznar, e incluso tenía entre sus planes un atentado contra el propio rey Juan Carlos.

Estudiantes en el Campus de la UAM con las manos pintadas de blanco como protesta por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente Tribunal Constitucional

"Lo que oigo son tres detonaciones y tres casquillos" Fernando Martínez se encontraba a pocos metros de Tomás y Valiente el día de su asesinato. "Lo que oigo son tres detonaciones y tres casquillos", explica en un programa de Informe Semanal emitido en 1996. Fernando Martínez era discípulo del catedrático de Derecho y sus despachos estaban muy cerca el uno del otro. También su relación era muy estrecha. 16.49 min Informe semanal - Basta ya (Asesinato de Tomás y Valiente) "Alarmado, te levantas corres hacia el despacho y su puerta estaba cerrada. La abres y es entonces cuando te encuentras a una persona (suspira), a una persona a la que se quiere, se estima y se aprecia. Te la encuentras sentada, serena, con el teléfono en la mano. En ese momento lo único que puedes hacer es gritar, un poco sabiendo que no va a servir para nada". Él fue la primera persona que vio a Tomás y Valiente ya fallecido. Intentó tomarle el pulso, sin éxito. "Llegar hasta su despacho, entrar en la universidad, abrir una puerta. Y una puerta que se abre para gente que pregunta. En este caso, se abre la puerta para matar y se cierra", recordó Fernando Martínez. "Es un sentimiento de santuario mancillado", dice en sus propias palabras.

30 años de prisión para Jon Bienzobas, el asesino de Tomás y Valiente El verdugo de Tomás y Valiente fue Jon Bienzobas, conocido como 'Karaka', un joven de 25 años miembro del Comando Madrid de la organización terrorista, quien accedió al despacho del magistrado en la Universidad Autónoma de Madrid poco después de las 10.30 horas del 14 de febrero de 1996. Antes del asesinato, el miembro de ETA estudió los movimientos del catedrático de Historia del Derecho. El día del asesinato, Jon Bienzobas se hizo pasar por un alumno para asestarle tres tiros que quedaron incrustados en la estantería que quedaba a la espalda de la víctima y que hoy en día se conserva en el sótano de la facultad. Aunque su identificación fue rápida, Bienzobas fue detenido tres años después, el 30 de septiembre de 1999, en Francia. Su extradición a nuestro país se produjo en 2006. El juez Baltasar Garzón dictó, en 2007, una pena de 30 años de prisión para 'Karaka'. Sin embargo, no hubo pena para Juan Antonio Olarra Guridi, procesado por el magistrado como apoyo logístico de la operación, pero sobre el que no pesaban pruebas suficientes. La sentencia, además, dictó 400.000 euros de indemnización para uno de los hijos del profesor, Miguel, quien sufrió una "lesión degenerativa e invalidante" causada por el trauma del atentado.

Una vida ligada al derecho Francisco Tomás y Valiente nació en Valencia en 1932 en el seno de una modesta familia procedente de Alpera y Almansa (Albacete), de la que fue el menor de los hijos. Cursó el bachillerato en la Academia Martí de Valencia, en un ambiente de profesores universitarios depurados por el franquismo, y en 1950 comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad Literaria de Valencia. Licenciado en 1950, se doctoró en Derecho en la misma universidad en 1955 con un trabajo sobre el proceso monitorio, comenzando así una carrera universitaria que culminaría en 1964, año en el que obtuvo por oposición la cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna. 01.28 min Francisco Tomás y Valiente en 'Cada mañana' (1991) Su traslado definitivo a Madrid se produjo en 1980, cuando obtuvo la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. En ese mismo año, fue nombrado magistrado del primer Tribunal Constitucional de la recién recuperada democracia española. En 1986 fue elegido presidente de la institución en sustitución de Manuel García Pelayo, cargo que ostentó hasta su salida del alto Tribunal en 1992. Tomás y Valiente, además, fue elegido miembro de la Real Academia de la Historia, pronunciando su discurso en 1991 y recibiendo en manos del entonces príncipe Felipe la medalla y el diploma de ingreso. El entonces Príncipe de Asturias hace entrega a Francisco Tomás y Valiente de la medalla y el diploma que acreditan su ingreso de en la Real Academia de la Historia. Tribunal Constitucional