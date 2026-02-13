No te lo parece a ti: en dos tercios de España ya ha llovido el doble o más de lo normal
- En Grazalema (Cádiz) ha llovido más de todo lo que cae en un año en 22 días
- Al menos 38 estaciones de la red de Aemet han batido su récord histórico de precipitación acumulada en lo que va de 2026
"Desde 2001 no se registraba un enero tan lluvioso". Y Aemet ya ha confirmado que febrero está siguiendo la misma tendencia. Desde comienzos del año ya ha llovido el doble o más de lo normal en el 66% de las localidades de España. Esto es lo que revela el análisis pormenorizado de las precipitaciones acumuladas realizado por DatosRTVE para explicar con cifras la excepcionalidad del tren de borrascas que está afectando a nuestro país.
Las lluvias de este año han provocado inundaciones y crecidas de ríos y han obligado a evacuar pueblos enteros donde la tierra no daba abasto para absorber tanta agua. Ha llovido el triple de lo normal en casi cualquier lugar de Cádiz, en siete de cada diez pueblos de Toledo y Granada y en más de la mitad de las localidades de Madrid, Cuenca, Cáceres y Jaén. Valladolid ha vivido un comienzo de año el doble de lluvioso de lo normal, igual que en cuatro de cada cinco municipios de Zamora, León y Barcelona y en uno de cada cuatro de Palencia, Soria, Guadalajara, Ciudad Real y Ourense. En el extremo opuesto, Cantabria, Asturias y el País Vasco están teniendo un inicio de año algo más seco de lo habitual.
Más lluvia que en todo un año en puntos de Málaga y Cádiz
La localidad gaditana de Grazalema, enclavada en la sierra que lleva su nombre, se ha convertido en el paradigma del carácter extremo de las lluvias que han caído las últimas semanas. Es uno de los municipios donde más llueve de toda Andalucía, pero las precipitaciones de los últimos días han desbordado los pluviómetros. Con más de 2.700 litros por metro cuadrado acumulados desde el comienzo del año, Grazalema ha recibido en apenas 43 días más agua que lo normal en todo un año. El acuífero sobre el que se levantó el pueblo dejó de soportar más agua hace ahora una semana, provocando la evacuación de todos sus habitantes por riesgo de derrumbe.
Con casi 750 l/m2 hasta el 11 de febrero, Ceuta también ha superado la precipitación acumulada normal de todo un año. Y, como Grazalema, ha rebasado ya los valores de mediados de febrero de 2010, que fue su año más lluvioso en los últimos tres lustros.
Málaga o Cáceres tampoco se han librado de las lluvias. La estación meteorológica de Alpandeire —referencia para esta localidad malagueña y otras cercanas, como Benaoján, Júzcar, Jubrique o Pujerra— también está a punto de superar su acumulado normal anual, con casi 980 l/m2. Mientras, en buena parte de la cacereña comarca de La Vera, los pluviómetros ya han recogido 800 litros, tanto agua como la que se suele acumular hasta mediados del mes de junio, según el promedio normal de su estación de referencia, en Garganta de la Olla.
Más de 500 litros en 43 días
El análisis de la precipitación acumulada de Aemet muestra otro dato para entender la magnitud de las lluvias: casi 400 municipios de España han superado los 500 litros de lluvia acumulada desde el pasado 1 de enero. Esto ha supuesto un récord histórico de precipitación para estas fechas en al menos 38 estaciones de la red climática de Aemet.
La excepcionalidad de las lluvias en Andalucía puede verse en Víznar (Granada), Olvera y Jimena de la Frontera (Cádiz) o Gaucín y Estepona (Málaga), donde ya ha caído casi todo lo que se acumula allí en un año.
Pero las lluvias también están siendo extraordinarias en lugares donde están más acostumbrados, como Galicia. La estación de Pontevedra capital ha recogido en lo que va de 2026 más agua que nunca. Sus 660 l/m2 acumulados hasta el 11 de febrero son casi 100 litros más que los recogidos en su comienzo de año más lluvioso, que se remonta a 1988. Además, este valor no se suele alcanzar hasta mediados de mayo.
En Ourense, la estación de Beariz es la cuarta que más lluvia ha recogido de toda España. Está a punto de alcanzar los 1.000 l/m2, un valor que no se veía allí desde febrero de 2001 y que también es propio de finales de mayo.
En los últimos días, el foco de las lluvias se ha trasladado a Extremadura. En el valle del Ambroz (Cáceres), el pluviómetro de Hervás también ha acumulado cifras de récord. Ha superado los 570 l/m2 en los primeros 43 días del año, una cantidad de lluvia que dista mucho de los 272 l/m2 recogidos en el mismo periodo de 2009 y que no se suele alcanzar hasta entrado el mes de agosto. Del mismo modo, Candeleda, el quinto municipio más poblado de Ávila, ha superado los 570 l/m2, un récord imbatido desde 2014 y que equivale a lo que se suele medir entre los meses de enero y octubre
Más de un mes sin parar de llover
La temporada de lluvias ya encadena 16 danas y borrascas desde el pasado octubre. Solo desde enero se han sucedido una decena. Francis, que comenzó a finales de diciembre del año pasado, trajo un arranque de año pasado por agua y Oriana, que acaba de ser nombrada, provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas, según el pronóstico de Aemet.
Este solapamiento de fenómenos atmosféricos ha llevado a que en algunas zonas de España no haya dejado de llover en más de un mes. Este es el caso de As Pontes, en A Coruña, donde la lluvia no ha faltado ni una vez desde el primer día del año. Tampoco ha parado de llover en otras localidades del norte, como A Estrada (Pontevedra), donde ha llovido 38 días seguidos desde la noche de Reyes; o Degaña (Asturias), donde empezó a llover un día después y no ha parado.
Desde el 13 de enero, los habitantes del municipio burgalés de Villadiego y los cordobeses de La Rambla también han soportado un mes completo de lluvias. No obstante, en ninguno de estos lugares ha llovido tan intensamente como en algunas de las localidades andaluzas ya mencionadas, donde se han registrado muchos más litros por metro cuadrado en menos días.
Más allá de la excepcionalidad de Grazalema, que ha batido todos sus récords de precipitación en 22 días de lluvia incesante, destaca el caso de Escorca (Baleares), con más de 250 l/m2 acumulados en apenas ocho días, entre el 17 y el 24 de enero. Es casi lo mismo que se recogió en La Covatilla (Salamanca) en 12 jornadas consecutivas de lluvia del 25 de enero al 5 de febrero.
De las más de 900 estaciones de la red climatológica de Aemet, en más de 500 se observa al menos una semana seguida de lluvias. Hay un centenar de estaciones que muestran intervalos ininterrumpidos de lluvia de entre 22 y 23 días. No obstante, lo más normal y visible en una de cada cinco de ellas ha sido una racha de 11 días consecutivos pasados por agua.