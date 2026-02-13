No te lo parece a ti: en dos tercios de España ya ha llovido el doble o más de lo normal

"Desde 2001 no se registraba un enero tan lluvioso". Y Aemet ya ha confirmado que febrero está siguiendo la misma tendencia. Desde comienzos del año ya ha llovido el doble o más de lo normal en el 66% de las localidades de España. Esto es lo que revela el análisis pormenorizado de las precipitaciones acumuladas realizado por DatosRTVE para explicar con cifras la excepcionalidad del tren de borrascas que está afectando a nuestro país.

Las lluvias de este año han provocado inundaciones y crecidas de ríos y han obligado a evacuar pueblos enteros donde la tierra no daba abasto para absorber tanta agua. Ha llovido el triple de lo normal en casi cualquier lugar de Cádiz, en siete de cada diez pueblos de Toledo y Granada y en más de la mitad de las localidades de Madrid, Cuenca, Cáceres y Jaén. Valladolid ha vivido un comienzo de año el doble de lluvioso de lo normal, igual que en cuatro de cada cinco municipios de Zamora, León y Barcelona y en uno de cada cuatro de Palencia, Soria, Guadalajara, Ciudad Real y Ourense. En el extremo opuesto, Cantabria, Asturias y el País Vasco están teniendo un inicio de año algo más seco de lo habitual.

Más lluvia que en todo un año en puntos de Málaga y Cádiz La localidad gaditana de Grazalema, enclavada en la sierra que lleva su nombre, se ha convertido en el paradigma del carácter extremo de las lluvias que han caído las últimas semanas. Es uno de los municipios donde más llueve de toda Andalucía, pero las precipitaciones de los últimos días han desbordado los pluviómetros. Con más de 2.700 litros por metro cuadrado acumulados desde el comienzo del año, Grazalema ha recibido en apenas 43 días más agua que lo normal en todo un año. El acuífero sobre el que se levantó el pueblo dejó de soportar más agua hace ahora una semana, provocando la evacuación de todos sus habitantes por riesgo de derrumbe. Con casi 750 l/m2 hasta el 11 de febrero, Ceuta también ha superado la precipitación acumulada normal de todo un año. Y, como Grazalema, ha rebasado ya los valores de mediados de febrero de 2010, que fue su año más lluvioso en los últimos tres lustros. Málaga o Cáceres tampoco se han librado de las lluvias. La estación meteorológica de Alpandeire —referencia para esta localidad malagueña y otras cercanas, como Benaoján, Júzcar, Jubrique o Pujerra— también está a punto de superar su acumulado normal anual, con casi 980 l/m2. Mientras, en buena parte de la cacereña comarca de La Vera, los pluviómetros ya han recogido 800 litros, tanto agua como la que se suele acumular hasta mediados del mes de junio, según el promedio normal de su estación de referencia, en Garganta de la Olla.

Más de 500 litros en 43 días El análisis de la precipitación acumulada de Aemet muestra otro dato para entender la magnitud de las lluvias: casi 400 municipios de España han superado los 500 litros de lluvia acumulada desde el pasado 1 de enero. Esto ha supuesto un récord histórico de precipitación para estas fechas en al menos 38 estaciones de la red climática de Aemet. La excepcionalidad de las lluvias en Andalucía puede verse en Víznar (Granada), Olvera y Jimena de la Frontera (Cádiz) o Gaucín y Estepona (Málaga), donde ya ha caído casi todo lo que se acumula allí en un año. Pero las lluvias también están siendo extraordinarias en lugares donde están más acostumbrados, como Galicia. La estación de Pontevedra capital ha recogido en lo que va de 2026 más agua que nunca. Sus 660 l/m2 acumulados hasta el 11 de febrero son casi 100 litros más que los recogidos en su comienzo de año más lluvioso, que se remonta a 1988. Además, este valor no se suele alcanzar hasta mediados de mayo. En Ourense, la estación de Beariz es la cuarta que más lluvia ha recogido de toda España. Está a punto de alcanzar los 1.000 l/m2, un valor que no se veía allí desde febrero de 2001 y que también es propio de finales de mayo. En los últimos días, el foco de las lluvias se ha trasladado a Extremadura. En el valle del Ambroz (Cáceres), el pluviómetro de Hervás también ha acumulado cifras de récord. Ha superado los 570 l/m2 en los primeros 43 días del año, una cantidad de lluvia que dista mucho de los 272 l/m2 recogidos en el mismo periodo de 2009 y que no se suele alcanzar hasta entrado el mes de agosto. Del mismo modo, Candeleda, el quinto municipio más poblado de Ávila, ha superado los 570 l/m2, un récord imbatido desde 2014 y que equivale a lo que se suele medir entre los meses de enero y octubre