Muere una mujer de 46 años herida por los efectos del temporal de viento en Cataluña

Una de las personas heridas por el temporal de viento que se encontraba en estado crítico en el hospital Vall d' Hebron de Barcelona ha muerto. Se trata de una mujer de 46 años que se encontraba entre los 34 heridos que este jueves tuvieron que ser evacuadas a centros sanitarios en estado crítico, según ha confirmado RTVE en Cataluña.

En el momento del accidente, la víctima se encontraba trabajando en una factoría de Barcelona en la puerta de entrada y sufrió un traumatismo a causa del derrumbe de parte de un edificio por el fuerte viento.

El servicio de emergencias de la Generalitat registró este jueves cientos de incidencias a causa del temporal y un total de 86 personas han requerido algún tipo de asistencia sanitaria. Treinta y cuatro de estas personas han sido evacuadas a centros sanitarios, dos de ellas en estado grave y una crítica.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, confirmó este jueves que una trabajadora de una empresa del polígono del Bon Pastor se encontraba en estado crítico y agradeció a los ciudadanos la responsabilidad demostrada ante los estragos de la borrasca Nils, que también ha causado la muerte de un camionero en la zona sur de Francia.

El teléfono de Emergencias 112 de la Generalitat recibió desde el inicio del temporal el miércoles hasta este jueves a las 22:00 horas 5.939 llamadas relacionadas con incidencias por el fuerte viento, según detalla Protección Civil a través de la red social X con un pico "muy destacado" este jueves de 559 avisos en una hora.

“Fins a les 22 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 5.939 trucades pel fort vent



Aquest matí hi ha hagut un pic molt destacat amb 559 avisos en una hora



