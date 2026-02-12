El temporal de viento paraliza Cataluña con cientos de incidencias y decenas de heridos

La borrasca Nils ha puesto de nuevo en guardia a gran parte de una península Ibérica que en algunos puntos aún no ha logrado recuperarse de la sucesión de temporales de las últimas semanas. Cataluña, en previsión de las fuertes rachas de viento que ya anticipaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) paralizó las actividades no esenciales, lo que no ha evitado que las incidencias se cuenten por cientos y que más de una treintena de personas hayan tenido que ser trasladadas a centros médicos, entre ellas una trabajadora en estado crítico en la capital, Barcelona.

La Generalitat suspendió este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente hasta las 20.00 horas por precaución. El servicio de emergencias tenía registradas hasta media tarde cientos de incidencias, mientras que 86 personas han requerido algún tipo de asistencia sanitaria. Treinta y cuatro de estas personas han sido evacuadas a centros sanitarios, dos de ellas en estado grave y una crítica.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confirmado que una trabajadora de una empresa del polígono del Bon Pastor se encuentra en estado crítico y ha agradecido a los ciudadanos la responsabilidad demostrada ante los estragos de la borrasca Nils, que ha provocado la muerte de un camionero en la zona sur de Francia.

Envíos de alertas en varias localidades de Castilla-La Mancha En otras zonas, la preocupación no venía tanto de los vientos como de los ríos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado mensajes Es-Alert para advertir de las crecidas del río Júcar en el tramo más cercano a la ciudad de Cuenca, ya que se espera que el caudal pueda superar incluso los 300 metros cúbicos por segundos. También han recibido alerta los vecinos de Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín, en la provincia de Albacete, en su caso por la posible crecida del río Segura como consecuencia de la suelta de agua en el embalse de La Fuensanta. Además, más de 65 efectivos y 37 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan desde la pasada noche en El Robledo (Ciudad Real) y en municipios situados aguas abajo del embalse de la Torre de Abraham ante la crecida del río Bullaque. En Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene activos más de 70 avisos por crecidas en la mayoría de las provincias de Castilla y León, mientras que en Galicia preocupa la crecida del río Miño en Ourense y Pontevedra. ““ Por su parte, en Andalucía más de 3.000 personas que habían sido desalojadas en la última semana siguen fuera de sus hogares, la mayoría de ellas en Cádiz, y la Junta ha ampliado para el viernes la suspensión de las clases a otros 22 municipios de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, lo que se sumaría a la paralización en los centros de localidades evacuadas previamente o que hayan podido sufrir daños.