Más del 20% de la producción agrícola dañada y 14.000 hectáreas de terreno afectadas en Andalucía por las borrascas
- Caminos rurales, sistemas de regadío dañados y campos anegados tras las fuertes lluvias de los últimos días
- Solo en Huelva, Agroseguro ha contabilizado 5.200 parcelas y unas 2.400 hectáreas afectadas
Toca hacer un primer recuento de los daños del temporal. La Junta de Andalucía ya da por perdida más del 20% de la producción agraria, un dato que se revisará en los próximos días porque los peritos aún están trabajando. Sin embargo, Agroseguro ya apunta a unas 14.000 hectáreas afectadas. Solo en Huelva, serían unas 5.200 parcelas equivalentes a unas 2.400 hectáreas.
Agroseguro, la entidad que gestiona el sistema español de Seguros Agrarios Combinados, ha recibido declaraciones de siniestros correspondientes a 22.213 hectáreas agrícolas en todo el país por las última lluvias, aunque también esta cifra es "provisional". Las indemnizaciones podrían rondar los 35 millones de euros con estos primeros datos. Explotaciones de cítricos, cultivos hortícolas, fresón, frutos rojos y olivar son las variedades más perjudicadas. Aún queda pendiente evaluar los cultivos de invierno.
Caminos rurales y sistemas de riego, dañados
"El temporal se ha cebado con el sector primario anegando miles de hectáreas de tierra de cultivo y dificultando el acceso a las explotaciones agrarias", ha afirmado el secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. Caminos rurales, sistemas de regadío e invernaderos , entre otras infraestructuras, han quedado destrozados con la borrasca. Vías como la A-4, a su paso por Jaén, tiene daños que aún no ha podido revisarse. Pueblos como Cazorla (Jaén) han sufrido corrimiento de tierras, derrumbe de muros y hundimiento de carreteras. Solo en esta localidad se estiman pérdidas por un millón de euros.
El Gobierno pide ayuda a Europa
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con los agricultores en Moguer (Huelva). Respecto a las primeras estimaciones de pérdidas de la Junta de Andalucía, Planas se ha mostrado cauto porque "hay zonas totalmente inaccesibles y, en el caso de los cereales de invierno, hace falta que baje el agua para saber si el rendimiento se mantiene o disminuye por la humedad". Además, ha anunciado la visita a Andalucía del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, la próxima semana. España ya pedido a la Comisión Europea que active la "reserva de crisis agrícola", el fondo destinado a paliar este tipo de daños provocados por "unas lluvias que han supuesto el triple de agua de lo normal"-