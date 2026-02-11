La Comisión de Fiestas de Villamanín celebra el "éxito inesperado" del registro de papeletas, con "cero incidentes"

El proceso de registro de papeletas habilitado por la Comisión de Fiestas de Villamanín para resolver los problemas generados tras la Lotería de Navidad avanza a buen ritmo. Sus integrantes hablan incluso de "éxito inesperado" para valorar la evolución de unas inscripciones que transcurren en este pequeño pueblo leonés con "cero incidentes" y que están destinadas a dar paso a una segunda fase, la de cobro, a la que la comisión aspira a llegar cuanto antes.

El origen del problema se remonta casi dos meses atrás, a una jornada que debía haber sido enteramente festiva. La comisión, conformada por voluntarios, había vendido para el sorteo del pasado 22 de diciembre 450 papeletas del número 79.432, que terminaría siendo agraciado con el Gordo, pero un error llevó a que no hubiesen entregado previamente a la administración de lotería un talonario con 50 participaciones y, por tanto, carecían de respaldo para un total de cuatro millones de euros.

La discrepancia les ha llevado a habilitar en la página web de la comisión un registro oficial para que los premiados que estuviesen conformes accediesen con todas las garantías legales a renunciar a parte del dinero y que todo el mundo pueda cobrar una cifra que se acerque lo máximo posible al valor concebido inicialmente. Este delicado equilibrio no está exento de potenciales denuncias, aunque por ahora a nadie le consta ninguna.

El abogado Antonio Gómez Gallardo estima que alrededor del 60% de las papeletas están ya registradas en el sistema y, en una inédita rueda de prensa, ha instado a todos los agraciados a no agotar los plazos y completar el proceso lo antes posible, sin esperar al 22 de marzo marcado como límite. "Cuanto antes se registren, antes pasamos a la siguiente fase", ha resumido ante los medios, al aludir a una segunda etapa en la que se completaría el reparto de cerca de 26,5 millones de euros.

La comisión, consciente de los problemas que puede acarrear el sistema de registro para determinadas personas, también ha ofrecido este mismo miércoles ayuda presencial para resolver dudas y evitar lagunas.