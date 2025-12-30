Una asociación gallega se moviliza para ayudar a la comisión de fiestas de Villamanín tras la crisis por el Gordo

La Asociación Cultural Relámpago de San Mamede, del municipio coruñés de Carnota, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para buscar fórmulas con las que ayudar a la comisión de fiestas del pueblo leonés de Villamanín, inmersa en una grave crisis después de que un error en la entrega de papeletas de la Lotería de Navidad haya dejado un vacío de cuatro millones de euros.

Las papeletas de la comisión resultaron agraciadas con el Gordo, pero uno de los talonarios no se llegó nunca a consignar en la administración y, por tanto, carecía de respaldo en décimos, lo que ha desencadenado en los últimos días una serie de reuniones y quejas para tratar de hallar una solución.

Desde Galicia, la Asociación Cultural Relámpago de San Mamede ya ha comenzado a tantear a otros grupos para ver cómo ayudar y "reducir el problema". "Nos sentimos bastante identificados con ellos", ha declarado uno de sus responsables, Joaquín Rey Caamaño, en una entrevista al canal 24 horas deTVE en la que ha advertido de que lo vivido en Villamanín "le puede pasar a cualquiera".

En este sentido, ha incidido en que todo apunta a un error en la recogida de papeletas, algo "muy fácil que pase", y ha llamado a ser "comprensivos" con los responsables.

La asociación está ahora asesorándose para "buscar la forma en la que se pueda devolver la mayor parte del dinero" a los afectados, aunque ha evitado dar detalles de posibles iniciativas a la espera de que esté "bien definida". Busca involucrar también a otras asociaciones y, al menos por ahora, esta campaña "está teniendo bastante repercusión", ha resaltado Rey Caamaño.

"Lo que se haga se hará de la manera más justa y visible, para que llegue a todo el mundo", ha recalcado.