El 79.432, Gordo de la Lotería de Navidad 2025, riega de millones tres pueblos de León y Madrid

El 79.432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo). El Gordo ha caído en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón, y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

A las 10:44 de este lunes llegaba el momento más esperado de este sorteo y los Niños de San Ildefonso Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantaban el premio Gordo entre los gritos del público en el Teatro Real de Madrid. Ha sido el quinto premio en salir de los grandes del sorteo, concretamente en la cuarta tabla, que ha dado nada menos que el Gordo y dos quintos premios.

Como cada año, todas las miradas estaban puestas en el bombo, a la espera de que saliera el plato fuerte de un sorteo que repartirá un total de 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado.

Lluvia de millones en León, tras un verano complicado de incendios Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros han repartido 468 millones del Gordo en la localidad leonesa de La Bañeza, que se vio afectada este verano por los duros incendios que asolaron la provincia de León, Según han informado a EFE desde la administración número uno de la localidad, todas las series se han vendido en participaciones y no se ha vendido nada por ventanilla. Severiano, jubilado de 55 años, ha sido uno de los premiados con el premio Gordo con dos décimos que compró en una tienda de deportes de La Bañeza. "Todavía no me lo creo", ha dicho, asombrado, en declaraciones a RTVE Noticias. Se siente dentro de un "show" y ahora mismo lo único que tiene claro es que quiere compartir el premio con sus dos hijos y "tapar algún agujero". El alcalde del municipio leonés de Villablino, Mario Rivas, ha celebrado este lunes que el Gordo está "muy muy repartido". En declaraciones a EFE, el regidor ha explicado que la mayor parte del premio ha sido repartido en pequeñas participaciones por la Asociación de Alzheimer del Valle de Laciana, una entidad sin ánimo de lucro. El alcalde ha reconocido que los últimos meses han sido muy duros para esta comarca leonesa de Laciana, donde los accidentes mineros ocurridos en Asturias han causado la muerte a varios de sus vecinos.

Otra asociación, premiada con el Gordo en Madrid Esther Lanchas es la dueña de la administración de Madrid que ha repartido 16 series del Gordo. Ha contado a RTVE Noticias que heredó esta administración, la número 246 de Madrid, de su padre, que la abrió hace 38 años. Según ha contado, todas las series se han vendido en su totalidad a una asociación de la que no ha querido dar el nombre pero que no es de este barrio madrileño. "Cariño, no atiendas el teléfono que va a llamar mucha gente", advertía Esther a su hijo, que tras la ventanilla de la administración, asegura estar viviendo "el momento más histórico" para este negocio lotero familiar. Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad han crecido un 1,4% respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros. Es el quinto año consecutivo en el que suben las ventas, tras la bajada registrada en 2020 por la pandemia. Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, es decir, 198 series, cinco más que en el año anterior.