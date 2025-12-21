La Lotería de Navidad española es uno de los sorteos más populares del mundo, ya que se estima que 27 millones de personas, más de la mitad de la población, juegan cada año. Detrás de esta popularidad única hay una razón con mucho peso: el Gordo, el primer premio del sorteo.

Este 2025 el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, es decir, 198 series, cinco más que en el año anterior. Cada una de estas series consta de 100.000 números, elevando el total emitido a 3.960 millones de euros. De este importe global, el 70% se destinará directamente a premios.

¿Cuánto toca con el Gordo de Navidad? Hay 13 premios grandes, aunque el Gordo es el más buscado. Cada serie reparte 4 millones de euros, lo que supone un premio de 400.000 euros por décimo.

¿Cuánto se queda Hacienda? El ganador del Gordo no recibirá íntegros estos 400.000 euros. Los premios que superan los 40.000 euros están obligados a tributar desde 2020 por un gravamen especial, informa la Agencia Tributaria. Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre la cuantía que supera la cantidad exenta de 40.000 euros. Esto significa que para el premio Gordo, de 400.000 euros al décimo, la retención se aplicaría sobre 360.000 euros. Así, en caso de tener un décimo premiado con el Gordo, Hacienda retendría el 20% de 360.000 euros, que son 72.000 euros, y la persona afortunada finalmente se quedaría con 328.000 euros netos.

¿Cómo, dónde y cuándo cobrar el Gordo? Si se tiene la suerte de haber ganado el Gordo, hay que seguir una serie de pasos. El único requisito para poder cobrar un premio de Lotería de Navidad es presentar el décimo o resguardo premiado, informa SELAE. El premio se puede cobrar en la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, como es el caso del Gordo, se pueden cobrar en las entidades financieras autorizadas BBVA y CaixaBank. Si el décimo se ha adquirido a través de internet por el canal oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios mayores se abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verificado tras el sorteo.