Villamanín canaliza el 'Gordo' en una cuenta bancaria para garantizar los pagos tras el error de las papeletas

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha dado un paso decisivo para resolver el conflicto generado tras el sorteo de Navidad, cuando se detectó la venta de 50 papeletas más de las disponibles del número premiado con el 'Gordo'. A través de su cuarto comunicado oficial, la asociación ha anunciado que ya cuenta con una estructura bancaria y jurídica para "aportar tranquilidad" a los vecinos afectados.

Según informa la organización, ya se ha realizado el ingreso de los décimos en una cuenta a nombre de la Asociación "con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria". Este movimiento permite que el dinero del premio quede canalizado bajo "un soporte bancario sólido" que facilitará la organización de los pagos con seguridad.

Registro obligatorio y plazo límite Para gestionar el cobro, los responsables están ultimando una plataforma web de registro de premiados, cuya puesta en marcha está prevista para finales de este mes. La inscripción en esta herramienta será un requisito indispensable: "Ese registro es obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. Es imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y fraudes". El extravío de un talonario, un despiste y cuentas que no cuadran: claves del Gordo de Villamanín Miguel Á. Castro Uceda El calendario ya tiene una fecha marcada en rojo: el 22 de marzo de 2026. Los vecinos que no se hayan registrado antes de ese día perderán el derecho a reclamar el pago, siguiendo el mismo criterio que se aplica a los premios ordinarios de la Lotería del Estado. Para evitar que la brecha digital sea un obstáculo, la comisión habilitará días de atención presencial tanto en el pueblo como en León capital para ayudar a quienes no sepan realizar el trámite por internet.