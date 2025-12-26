La comisión de fiestas de Villamanín, León, vendió más papeletas del Gordo que las compradas
- La asociación convoca una reunión para solventar esta "situación organizativa sobrevenida"
- Plantea descontar a cada comprador parte del premio para cubrir un vacío de cuatro millones de euros
La comisión de fiestas de Villamanín, en León, que repartió un pellizco del Gordo de la pasada Lotería de Navidad, vendió un exceso de papeletas y ha convocado una reunión de urgencia este viernes por la tarde para tratar de resolver una discrepancia de hasta cuatro millones de euros.
Esta comisión adquirió en una administración de La Pola de Gordón varias series del número 79.432 y las vendió troceadas en participaciones de cinco euros, de los cuales cuatro correspondían a juego directo y el euro restante a una contribución altruista. Así, cada comprador tendría ahora derecho a recibir 80.000 euros.
Sin embargo, 50 de las papeletas vendidas carecen de respaldo en décimos. Fuentes de la comisión citadas por la agencia EFE aluden a un fallo en la impresión de papeletas, descartando por tanto una mala intención.
Quitar casi 5.000 euros por papeleta
La comisión ha convocado en el Ayuntamiento de Villamanín una reunión con la que quiere abordar "una situación organizativa sobrevenida que requiere ser explicada". A esta cita están convocadas "todas las personas portadoras de una papeleta", según ha explicado esta asociación en redes sociales.
El objetivo, reza el mensaje, es "informar de forma transparente sobre el procedimiento de identificación y cobro del premio". Las fuentes consultadas han propuesto que de cada premio de 80.000 euros se descuenten cerca de 5.000 para que todo el mundo pueda cobrar.
Villamanín es uno de los pueblos leoneses agraciados con un Gordo que también salpicó otras localidades cercanas como La Bañeza o Villablino. La provincia recibió el pasado 22 de diciembre una lluvia de 728 millones de euros.