La comisión de fiestas de Villamanín, León, vendió más papeletas del Gordo que las compradas

La comisión de fiestas de Villamanín, en León, que repartió un pellizco del Gordo de la pasada Lotería de Navidad, vendió un exceso de papeletas y ha convocado una reunión de urgencia este viernes por la tarde para tratar de resolver una discrepancia de hasta cuatro millones de euros.

Esta comisión adquirió en una administración de La Pola de Gordón varias series del número 79.432 y las vendió troceadas en participaciones de cinco euros, de los cuales cuatro correspondían a juego directo y el euro restante a una contribución altruista. Así, cada comprador tendría ahora derecho a recibir 80.000 euros.

Sin embargo, 50 de las papeletas vendidas carecen de respaldo en décimos. Fuentes de la comisión citadas por la agencia EFE aluden a un fallo en la impresión de papeletas, descartando por tanto una mala intención.