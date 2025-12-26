RTVE distribuirá la señal de la Lotería de El Niño 2026

El próximo 6 de enero, el Sorteo Extraordinario de El Niño pondrá el colofón a las fiestas navideñas y podrá seguirse en directo en todos los canales de RTVE. Además, la Corporación y Loterías vuelven a colaborar para distribuir gratuitamente la señal a los medios que lo soliciten.

RTVE producirá y distribuirá la señal institucional para garantizar el acceso a la información tanto a los medios y como a la ciudadanía.

A las televisiones, RTVE les facilitará la señal institucional, en directo, por conmutación desde Torrespaña. En cuanto a los medios digitales, estos podrán acceder a la señal pool exclusivamente a través del código embebible de RTVE.es o YouTube de RTVE. Ningún medio digital podrá utilizar la señal sin embeber los códigos de RTVE; ni comercializar dichas imágenes; ni ceder la señal a terceros; ni tampoco personalizarla para emitir en sus propios canales digitales. A las agencias de noticias, RTVE les facilitará la señal pool en directo única y exclusivamente para su distribución a las televisiones y sin contraprestación económica de terceros. Las agencias solo podrán ofrecer la señal a través de código embebible de RTVE Play para su uso en su página web.

Radiotelevisión Española facilitará las instrucciones correspondientes a los medios interesados en su difusión en los siguientes correos:

Para televisiones: intercambios.informativos@rtve.es

Para solicitar el código embebible (medios digitales y YouTube): produccion_rtve_digital@rtve.es

Para resolver asuntos técnicos de la señal del código embebible: operaciones.irtve@rtve.es