RTVE distribuirá la señal de la Lotería de El Niño 2026
- RTVE y Loterías vuelven a colaborar para garantizar el acceso a la información del Sorteo a medios y ciudadanía
- Martes 6 de enero, desde las 11:55 horas, en todos los canales de RTVE
El próximo 6 de enero, el Sorteo Extraordinario de El Niño pondrá el colofón a las fiestas navideñas y podrá seguirse en directo en todos los canales de RTVE. Además, la Corporación y Loterías vuelven a colaborar para distribuir gratuitamente la señal a los medios que lo soliciten.
RTVE producirá y distribuirá la señal institucional para garantizar el acceso a la información tanto a los medios y como a la ciudadanía.
A las televisiones, RTVE les facilitará la señal institucional, en directo, por conmutación desde Torrespaña. En cuanto a los medios digitales, estos podrán acceder a la señal pool exclusivamente a través del código embebible de RTVE.es o YouTube de RTVE. Ningún medio digital podrá utilizar la señal sin embeber los códigos de RTVE; ni comercializar dichas imágenes; ni ceder la señal a terceros; ni tampoco personalizarla para emitir en sus propios canales digitales. A las agencias de noticias, RTVE les facilitará la señal pool en directo única y exclusivamente para su distribución a las televisiones y sin contraprestación económica de terceros. Las agencias solo podrán ofrecer la señal a través de código embebible de RTVE Play para su uso en su página web.
Radiotelevisión Española facilitará las instrucciones correspondientes a los medios interesados en su difusión en los siguientes correos:
Para televisiones: intercambios.informativos@rtve.es
Para solicitar el código embebible (medios digitales y YouTube): produccion_rtve_digital@rtve.es
Para resolver asuntos técnicos de la señal del código embebible: operaciones.irtve@rtve.es
El Sorteo de El Niño en RTVE
Además, esta nueva cita que reparte ilusión podrá seguirse en directo en todos los canales de RTVE a partir de las 11:55 horas del martes 6 de enero: en La 1, presentado por Lucía Vinaixa; en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior; en el portal especial de Lotería de El Niño de RTVE.es; en los perfiles de redes sociales de la Corporación; y en RTVE Play y RNE Audio.