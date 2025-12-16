'RTVE como en casa', la programación navideña que más ilusiona

Imparable, también en Navidad. RTVE ha preparado una programación navideña para ilusionar y reunir a los espectadores delante del televisor para que se sientan ‘Como en casa’. Con las tradicionales citas navideñas que son líderes cada año. Humor, música, emoción, solidaridad y muchas sorpresas, como el estreno de ‘ARIA, locos por la ópera’, el 25º aniversario de José Mota en Nochevieja y clásicos que vuelven a TVE, como los saltos de esquí de la mañana del 1 de enero.

Las estrellas navideñas de RTVE se han dado cita este martes en el Teatro Real de Madrid para la puesta de largo de la programación junto a Sergio Calderón, director de TVE, y Alberto Fernández, director de RTVE Play, en una cita presentada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación. En la presentación se ha desvelado que el nombre de los presentadores de las Campanadas de RTVE se anunciará este jueves, a las 20:30 horas en La 1.

El punto musical del acto lo han puesto varios concursantes de ‘ARIA’, que han interpretado ‘Berghain’ de Rosalía, y Las Ketchup. que han cerrado con su famoso ‘Aserejé’, en homenaje a la edición especial de ‘Cachitos’ de esta Nochevieja. Se ha soplado además una tarta en homenaje a los 30 años de la gala Inocente, Inocente.

“Venimos a celebrar la mejor programación para Navidad. Una programación imparable”, ha afirmado María Eizaguirre, que se ha referido a RTVE como “La casa de la Navidad”.

Sergio Calderón ha señalado que RTVE cuenta con “las mejores caras de la televisión y los mejores equipos”. “Todos trabajamos con la mayor de las ilusiones para que las familias vivan la Navidad como en casa”, ha añadido. El director de TVE ha destacado la programación de cine dirigida a toda la familia y ha anunciado además el estreno en cines el 1 de enero de la película ‘Rondallas’, junto a su director, Daniel Sánchez Arévalo, y su actor protagonista, Javier Gutiérrez.

Por su parte, Alberto Fernández ha anunciado que RTVE Play contará estas Navidades con “un estreno al día”. “Ampliaremos nuestro catálogo de cine independiente, con más de 50 películas nuevas, y recuperaremos series de ficción”, ha señalado.

Lucía Vinaxa (Lotería del Niño) junto a Sandra Daviú y Blanca Benlloch (Lotería de Navidad) RTVE

El 22 de diciembre: el Sorteo de la Lotería de Navidad La Lotería de Navidad anuncia el comienzo de las fiestas en RTVE. El lunes 22 de diciembre la suerte en forma de números premiados llegará a muchos hogares españoles. RTVE producirá y distribuirá gratuitamente la señal por sexto año consecutivo. Al frente del programa especial, por octava ocasión juntas, Sandra Daviú y Blanca Benlloch, a partir de las 08:00, en La 1, TVE Internacional y RTVE Play. El especial incluirá, además del sorteo, conexiones, invitados especiales y entrevistas en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López. Al terminar el sorteo, especial ‘La Hora de La 1’ con Silvia Intxaurrondo y reporteros viajando por toda España para conocer a los premiados y sus historias. La suerte volverá a sonreír el 6 de enero con el Sorteo del Niño, de la mano de Lucía Vinaixa. Mario Marzo y Ruth Lorenzo RTVE

‘ARIA, locos por la ópera’: cuatro especiales en Navidad La 1 estrenará 'ARIA, locos por la ópera', un nuevo talent de cantantes líricos que mostrará el proceso de 10 intérpretes para convertirse en artistas de ópera. Presentado por Ruth Lorenzo y con Juanjo Bona en el backstage, serán cuatro noches especiales con actuaciones solistas y grupales de las arias más conocidas. Producido por RTVE en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), tendrá a la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez como jurado; y un juez secreto que se desvelará en la gala final. Además, la colaboración de Mario Marzo con curiosidades sobre el mundo de la ópera y la participación de la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Lalachus y Aitor Albizua presentan Telepasión RTVE

Nochebuena: ‘Telepasión’, Dani Fernández y Abraham Mateo y ‘Viaje al centro de la tele’ Aitor Albizua y Lalachus reciben un encargo muy especial para esta Nochebuena: crear y dirigir el programa ‘Telepasión 2025. Mi gran noche’, un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Todos abordan el proyecto con mucha ilusión y con locas ideas. Participan más de 130 profesionales de RTVE que llenarán la noche de música y baile de todas las épocas, con muchas sorpresas… Tras un 2025 lleno de premios, discos de platino, y récords en streaming y de anunciar su gira más ambiciosa para 2026, Dani Fernández protagonizará uno de los especiales musicales de esta Navidad en La 1. Lo hará interpretando los temas más conocidos de su carrera musical en solitario y acompañado de amigos y artistas como Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma. Con siete álbumes de estudio y múltiples discos de oro y platino, Abraham Mateo es uno de los músicos más talentosos de nuestro país. El artista gaditano será otro de los protagonistas con especial en el que repasará grandes hits de su trayectoria. No estará solo. Por el escenario pasarán amigos como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda y Rayito. Por undécima temporada, el colofón lo pondrá ‘Viaje al centro de la tele’, el espacio que bucea en el Archivo de RTVE dirigido por Pedro Santos y locutado por Santiago Segura. Bajo el título ‘Noche ochentera’, invitará al espectador a regresar a los 80 para disfrutar una fiesta apta para toda la familia. Las canciones más emblemáticas de esa década, nacionales e internacionales, se podrán cantar y bailar con el clásico formato karaoke del programa. Pedro Santos RTVE

‘Sabina. Hola y Adiós’ y Lola Índigo La 1 emitirá el último concierto de Joaquín Sabina el 30 de noviembre en Madrid, ‘Sabina. Hola y Adiós’, con el que ha cerrado su gira 2025 y con la que se retira de los escenarios a los 76 años tras una carrera plagada de éxitos. La emisión se completará con una entrevista de Carlos del Amor a esta leyenda de la música en la que compartirá sus reflexiones sobre su anunciado adiós. La oferta musical de RTVE estas navidades se completará con un especial íntegramente dedicado a una de las grandes triunfadoras del panorama más reciente: Lola Índigo.

‘Navidades con Samantha’ Samantha Vallejo-Nágera abre las puertas de su casa, iluminada por la calidez de las velas e inundada por el aroma a cocina, para vivir la Navidad de la manera más especial. ‘Navidades con Samantha’, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), llegará a los hogares en cuatro entregas especiales donde Samantha compartirá deliciosos menús festivos e ideas de decoración llenas de encanto con la ayuda de cuatro ganadores de ‘MasterChef’: Gabriela Hinojosa (MasterChef 13), Carlos Maldonado (MasterChef 3), María Lo (MasterChef 10) y Ángela Gimeno (MasterChef 12).

‘La Promesa’: especial arranque temporada 5 Tras una emocionante recta final de su cuarta temporada, ‘La Promesa’, la ficción diaria de La 1, comenzará su quinta temporada con una serie de capítulos muy especiales. Los próximos 24 y 31 de diciembre, la serie favorita de los espectadores emitirá dobles capítulos. Nuevas tramas, personajes e intrigas, por partida doble en las tardes de Nochebuena y Nochevieja. La Gala Inocente Inocente cumple 30 años RTVE

‘Gala Inocente, Inocente’ dedicada al cáncer infantil Y el 28 de diciembre, a las 22:00 horas, no podía faltar en La 1 por 14º año consecutivo la ‘Gala Inocente, Inocente’. RTVE se une a la Fundación Inocente en una gala que recorrerá sus tres décadas de historia y que incluirá un ranking con sus mejores bromas en estos 30 años, elegidas por el público a través de RTVE Play. Este año, la causa será el cáncer infantil para impulsar programas asistenciales y de investigación para menores y sus familias. Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentarán el especial, que contará con Itziar Miranda, Nadia de Santiago, Santi Cazorla o Leire Martínez entre sus víctimas. En 2024 recaudó más de 1,6 millones de euros para ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias. Carlos del Amor RTVE

El resumen de 2025 de Carlos del Amor con grandes nombres del cine Vuelve el repaso informativo del año dirigido por Carlos del Amor, un género reinventado en el que grandes nombres del cine volverán a dar voz a lo ocurrido en los últimos 365 días. El 31 de diciembre, en los Telediarios de las 15:00 y las 21:00 horas, en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play. José Mota cumple 25 nocheviejas en RTVE RTVE

25º aniversario de José Mota en Nochevieja: ‘El Juego del Camelar’ José Mota celebra sus bodas de plata en la Nochevieja de RTVE -17 especiales en solitario y ocho con ‘Cruz y Raya’-, un auténtico hito en la historia de la televisión de nuestro país. Este año, los espectadores podrán reírse a carcajadas con un especial que tendrá a los políticos españoles como protagonistas. Todos ellos desaparecen para participar en ‘El Juego del Camelar’, una competición donde tendrán que sortear diversas pruebas si quieren conservar su vida… política. Miguel Guerra, Nia y St. Pedro conducirán las Campanadas Canarias RTVE

Campanadas desde Madrid y Santa Cruz de Tenerife Sergio Calderón ha anunciado durante la rueda de prensa que será este jueves, a las 20:30 horas en La 1, cuando se anuncie quién dará las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol de Madrid, “el secreto mejor guardado”, ha añadido María Eizaguirre. Sucederán a David Broncano y Lalachus, líderes indiscutibles el pasado año. Por su parte, desde Canarias se asomarán a la pantalla los cantantes NIA, St. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra para dar la bienvenida al año desde Santa Cruz de Tenerife. Egoitz Txurruka presenta 'Feliz 2026' con Eva Soriano RTVE

‘¡Feliz 2026!’ con Eva Soriano y Egoitz Txurruka Antes y después de las Campanadas, ‘¡Feliz 2026!’ de la mano de Eva Soriano, que repite al frente de este gran formato, y Egoitz Txurruka, Txurru (‘TRIVIAL PURSUIT’). Contará con música, sorpresas y mucho humor. Casi un centenar de actuaciones de artistas como Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Pablo Alborán, Dani Fernández, Miss Caffeína, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, Nebulossa, Blanca Paloma, La La Love You, Juanjo Bona, Veintiuno, Pastora Soler, Isabel Aaiún, María Peláe o Blas Cantó, entre otros.

Dos clásicos: el concierto de Año Nuevo y los saltos de esquí La mirada de espectadores de todo el mundo -más de 150 países lo emiten en directo- se fijará la mañana del 1 de enero en Viena, que acogerá el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena a partir de las 11:15 horas, con la narración, por noveno año consecutivo, de Martín Llade. El director franco-canadiense Yannick Nézet-Séguin se pondrá al frente de la orquesta en la Sala Dorada del Musikverein, con la música de los Strauss y de sus contemporáneos. Además, se incluirán cinco estrenos de piezas inéditas en este recital, entre ellas, obras de dos compositoras: Josephine Weinlich y Florence Price. RTVE recupera además una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero, que no se podían ver en abierto en televisión desde 2011. Un acontecimiento social que formó parte de la vida de los españoles desde 1962 y durante 50 años junto al concierto de Año Nuevo que podrán verse en La 2 y Teledeporte. Ana Prada y Javier de Hoyos narrarán la Cabalgata de Reyes RTVE

Cabalgata de Reyes: Ana Prada, Javier de Hoyos y la Carroza de Clan Con más de 60 años de tradición en las retransmisiones navideñas de RTVE, la Cabalgata de Reyes supondrá el momento más emocionante y esperado para miles de niños y niñas La 1 emitirá este evento mágico que recorrerá las calles madrileñas y acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar. Un desfile que rendirá homenaje a los maestros y en el que participará la Carroza de RTVE. Ana Prada -en su tercera cabalgata- y Javier de Hoyos -que debuta en este rol- estarán al frente de la retransmisión del desfile de las carrozas. Junto a ellos, el mejor equipo de reporteros, Nacho Mapacho desde Clan y el Cartero Escoba. Al día siguiente, en ‘Los Conciertos de La 2’, Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE. Desde las 20:00 horas, un viaje musical por el universo Disney para revivir algunas de las canciones más queridas: desde la fuerza helada de 'Frozen' hasta la luminosidad de 'Enredados', pasando por la Sabana de 'El Rey León'. Será en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por José Luis López Antón, Diego Carvajal como director de escena, y con los cantantes Carlos Higes, Blanca Miralles y la artista invitada María Ayo. 'Rondallas' llega a los cines el 1 de enero RTVE

Cine: la magia de Disney llega a La 1 Esta Navidad, La 1 cumple los deseos de los más pequeños y trae estrenos de Disney ‘Encanto’ y ‘El regreso de Mary Poppins’; así como el clásico de ‘Mary Poppins’ protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke. Y en cine español destacan títulos como ‘La Navidad en sus manos’. Ángel Carmona y Tania García de 'Cachitos' RTVE

La 2: humor, música y especiales navideños de los concursos Clásico de estas fiestas en La 2, ‘Cómo nos reímos’ propone un ‘Cuento de Navidad’, un gran maratón de humor de siete horas. Scrooge -protagonista de la novela de Dickens-se someterá a los fantasmas de pasado, presente, futuro a base de una sesión de “risoterapia” protagonizada por maestros del humor del Archivo como Martes y Trece, Eugenio, Tip y Coll, Gila y muchos más. En Nochevieja, ‘Cachitos Love The Twenties’, un especial dedicado a la música que sonó durante los 2000. Actuaciones icónicas llenarán un programa en el que Ángel Carmona tendrá que luchar al estilo Matrix para destruir el Efecto Collins y devolver la música en directo a la televisión. Hits brillantes y pegadizos volverán a sonar en un mismo plató para obligar a los espectadores a cerrar el año dejándose el alma entera en no parar de bailar y cantar. Tras las uvas, tres horas de archivo acompañadas de míticos rótulos para empezar 2026 con humor. ‘Cifras y Letras’ ha preparado tres especiales protagonizados por concursantes famosos: Ana Belén y Marina San José serán las invitadas del 25 de diciembre; Manuela Velasco y Marina Castaño concursarán el 1 de enero, y en el Día de Reyes, Jorge Blass y Roberto Álamo. 'Saber y Ganar' celebrará la Navidad con alumnos de 4º ESO. Del 24 de diciembre al 6 de enero, 14 entregas en las que competirán para financiar actividades o recursos para su centro. En La 2 sonarán acordes navideños en ‘Los Conciertos de La 2’. El día 24, ‘Especial Música en Nochebuena’ de la Orquesta y Coro RTVE, desde la Capilla del Palacio Real. Organizado por Patrimonio Nacional, estará dirigido por Carlos Mena. El jueves 25, doble cita: a las 12:00, Concierto especial desde Ávila, con motivo del 40º aniversario de la declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Christoph Köning dirigirá la Orquesta Sinfónica RTVE con un programa de Ludwig Van Beethoven; y a las 20:00 en directo, Concierto Extraordinario de Navidad desde Tenerife. Pablo González llevará la batuta de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. El domingo 28, a las 08:30, Fundación Juan March: Jubilate Ibérico ‘Dios ha nacido’, cedido por la Fundación, con el Grupo Cantoria bajo la dirección de Jorge Losana. El Concierto de la Gala de Reyes cerrará el programa navideño. También habrá un programa especial en ‘Página Dos’ (27 diciembre) desde el Antiguo Recinto Modernista de Sant Pau, con títulos para regalar y resumen del año. Entre los invitados, Juan Tallón, Ana Lena Rivera y la estrella del género de terror Grady Hendrix, así como lectores y especialistas del fenómeno literario de los últimos tiempos: la saga ‘Blackwater’. RTVE Play también se vuelca con la Navidad RTVE

RTVE Play: preuvas con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado ‘Al cielo con ella’, ‘Make Up Stars’ y canal temático RTVE Play celebra la Navidad con una programación repleta de entretenimiento, cine y series y las preuvas del día 30. ‘Open Play’ tendrá varios especiales. El día 22, el programa producido por El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) madruga para vivir una de las jornadas más especiales de las fiestas en una emisión especial de la Lotería de Navidad. Y el día 30 despide el año con una gran gala cargada de humor, actuaciones musicales y sketches. Conducida por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka, es una producción de RTVE Play en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio que contará con algunos de los rostros de ‘Open Play’ como Miguel Maldonado, Héctor de Miguel (Quequé) o Ignatius. Y, después, llegan las preuvas más divertidas. En directo, desde la Puerta del Sol de Madrid nos preparamos para las campanadas con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado. Se emitirá el día 30 a las 23:30 en RTVE Play y La 2. Pilar Rubio RTVE El color llega con ‘Make Up Stars: Drag Tour’. El talent de maquillaje presentado por Pilar Rubio vuelve en una edición más intensa rodada íntegramente en Maspalomas, Gran Canaria. Carmen Farala y Cristo Rodríguez son el jurado que tendrá como objetivo encontrar al mejor maquillador Drag de España. Los seis concursantes contarán con Benita como confidente. Los tres primeros programas se emiten el domingo 21 y los tres últimos el 28. ‘Al cielo con ella’ también emitirá un especial navideño el próximo 27 de diciembre. Contará con José Mota, Lalachus, Clara Ingold, la actuación navideña de Califato ¾ y más sorpresas. Los amantes del cine disfrutarán gratuitamente de una gran variedad de títulos aclamados con el lanzamiento de Cine Club Play, un nuevo espacio con la incorporación a su catálogo de 60 películas imprescindibles y algunas de las obras más destacadas del cine independiente y de autor reciente. RTVE Play ampliará además esta Navidad su catálogo de series con el estreno de la cuarta temporada de ‘La Caza’ y grandes producciones internacionales como ‘Victoria’, ‘Poldark’, ‘Todas las criaturas grandes o pequeñas’ y ‘Sanditon’. Además, RTVE Play lanza el canal RTVE Navidad. Entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, los usuarios podrán disfrutar en streaming de los mejores programas, películas y series navideñas. El canal RTVE Cuéntame también se viste de Navidad con la emisión de capítulos especiales los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Y RTVE Cocina recopila las mejores recetas con las ideas más navideñas y originales para triunfar estas fiestas. Gorka Rodríguez, Isabel Gemio, Roberto Santamaría, director de RNE, y Martín Llade han presentado la programación de Navidad de RNE RTVE