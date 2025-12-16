La jueza de la dana acuerda el careo entre Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón por sus mensajes el 29-O

La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana ha acordado un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, tal y como solicitaba una acusación popular. La decisión la toma después de que Pradas aportara a la causa los mensajes de WhatsApp que se cruzó con Cuenca en las horas críticas de la riada, y después de que este declarara como testigo que estos mensajes estaban "descontextualizados".

Según el acta notarial con estos mensajes, Cuenca frenó a la entonces consellera de Interior y Justicia, de que confinara a la población, a pesar de que ella le avisó de que la cosa estaba "muy muy mal" y que había un muerto. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le traslada.

El auto de la jueza, hecho público este martes, también hace referencia a las palabras de Pradas en su primera entrevista tras su imputación, concedida el 30 de noviembre al programa Salvados de La Sexta. En ella, lanzó dardos contra Cuenca, quien según ella le dijo que no llamara al president, que estaba en diferentes actos, sino que "le informara directamente a él".

WhatsApp de Salomé Pradas al jefe de gabinete de Carlos Mazón diciéndole que "la cosa está muy muy mal" y a lo que él le pide no confinar. RTVE