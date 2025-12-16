La jueza de la dana acuerda el careo entre Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón por sus mensajes el 29-O
- La decisión la toma después de que Pradas aportara los mensajes que cruzó con él en las horas críticas de la riada
- Según Pradas, Cuenca le pidió no confinar a la población y le dijo que no hablara directamente con Mazón
La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana ha acordado un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el que era jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, tal y como solicitaba una acusación popular. La decisión la toma después de que Pradas aportara a la causa los mensajes de WhatsApp que se cruzó con Cuenca en las horas críticas de la riada, y después de que este declarara como testigo que estos mensajes estaban "descontextualizados".
Según el acta notarial con estos mensajes, Cuenca frenó a la entonces consellera de Interior y Justicia, de que confinara a la población, a pesar de que ella le avisó de que la cosa estaba "muy muy mal" y que había un muerto. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le traslada.
El auto de la jueza, hecho público este martes, también hace referencia a las palabras de Pradas en su primera entrevista tras su imputación, concedida el 30 de noviembre al programa Salvados de La Sexta. En ella, lanzó dardos contra Cuenca, quien según ella le dijo que no llamara al president, que estaba en diferentes actos, sino que "le informara directamente a él".
El careo, una solución "excepcional"
La magistrada explica que el careo, como elemento probatorio, posee un "carácter excepcional", pero lo cree necesario puesto que "que la versión de los hechos que proporciona la investigada no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas, sin asistencia letrada" -la entrevista a La Sexta- y "la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar".
"Dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones" y la compatibilidad con las pruebas aportadas al proceso "se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación", sigue el auto.
En este sentido, la jueza, Nuria Ruiz, recuerda que la Audiencia de Valencia ya estableció en un auto que Mazón, entonces jefe del Consell "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y "puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".