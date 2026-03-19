Sánchez descarta presentar los Presupuestos en marzo para "centrarse" en las medidas anticrisis por la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado este jueves la posibilidad de presentar en marzo el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, como estaba previsto hasta ahora, para centrarse en responder a los efectos de la guerra en Irán. "Es lo urgente y lo importante", ha dicho Pedro Sánchez a su llegada al Consejo Europeo, donde se debaten las respuestas a la situación provocada por ese conflicto en Oriente Medio. Sánchez pone las respuestas a la situación generada por la guerra por delante de las cuentas: "Posteriormente podremos hablar de los Presupuestos, pero ahora el Gobierno de España está en esto", ha dicho a su llegada.

Esta posibilidad de desplazar las cuentas a un segundo plano ya quedó en el aire el miércoles durante la rueda de prensa que Sánchez ofreció junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que visitó España. En esa línea ha abundado este jueves con unas palabras en las que prácticamente ha descartado que se vaya a cumplir lo previsto recalcando que nadie preveía la guerra en Irán y que el Gobierno tiene que estar ahora en lo urgente.

“🔴 Pedro Sánchez comparece ante los medios desde la reunión del Consejo Europeo en Bruselas



🗣️ "Las medidas de España para responder a los efectos de la guerra de Irán serán ayudas a los sectores afectados y medidas para la transformación energética"



▶️ https://t.co/kYj3vhUjRk pic.twitter.com/9DJWs42SFI“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 19, 2026

A su llegada a Bruselas, Sánchez también se ha referido a las medidas que este viernes aprobará en España un Consejo de Ministros Extraordinario, y que él mismo explicará en una comparecencia posterior desde La Moncloa. Esas medidas tendrán "dos líneas fundamentales", según el jefe del Ejecutivo: "Dar respuesta a los efectos coyunturales de la guerra y medidas estructurales muy vinculadas con la transformación energética que España viene desarrollando desde hace 7 años".

"Hay que trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento", ha dicho el líder del Ejecutivo: "No estamos hablando de una crisis cualquiera, ni una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más y tiene un impacto muy cierto en los precios de gas petróleo y también los fertilizantes". Pero ha insistido, "España cuenta con un salvaguarda que hemos construido estos años, que es el despliegue de las renovables". Es importante, ha dicho, que los ciudadanos conozcan la gravedad del momento, que "España está en el lado correcto de la historia" y en que el Ejecutivo, "como en otras crisis", opondrá sobre la mesa "todos los recursos del estado en dar respuesta a los efectos económicos y sociales de esta crisis".

Respecto a estas medidas, que posteriormente tendrán que ser convalidadas en las Cortes, Sánchez ha pedido "la responsabilidad" a los grupos parlamentarios y que "estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española", que nos pide "protección y una mirada larga, coherente, con lo que estamos haciendo en política energética, que es lo que no nos está salvando.