Sánchez descarta presentar los Presupuestos en marzo para "centrarse" en las medidas anticrisis por la guerra
- El presidente argumenta a su llegada al Consejo Europeo que el Gobierno tiene que estar en "lo urgente"
- Sánchez defiende las energías limpias y critica a los gobiernos que usan la guerra contra ellas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado este jueves la posibilidad de presentar en marzo el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, como estaba previsto hasta ahora, para centrarse en responder a los efectos de la guerra en Irán. "Es lo urgente y lo importante", ha dicho Pedro Sánchez a su llegada al Consejo Europeo, donde se debaten las respuestas a la situación provocada por ese conflicto en Oriente Medio. Sánchez pone las respuestas a la situación generada por la guerra por delante de las cuentas: "Posteriormente podremos hablar de los Presupuestos, pero ahora el Gobierno de España está en esto", ha dicho a su llegada.
Esta posibilidad de desplazar las cuentas a un segundo plano ya quedó en el aire el miércoles durante la rueda de prensa que Sánchez ofreció junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que visitó España. En esa línea ha abundado este jueves con unas palabras en las que prácticamente ha descartado que se vaya a cumplir lo previsto recalcando que nadie preveía la guerra en Irán y que el Gobierno tiene que estar ahora en lo urgente.
“🔴 Pedro Sánchez comparece ante los medios desde la reunión del Consejo Europeo en Bruselas— Radio 5 (@radio5_rne) March 19, 2026
🗣️ "Las medidas de España para responder a los efectos de la guerra de Irán serán ayudas a los sectores afectados y medidas para la transformación energética"
▶️ https://t.co/kYj3vhUjRk pic.twitter.com/9DJWs42SFI“
A su llegada a Bruselas, Sánchez también se ha referido a las medidas que este viernes aprobará en España un Consejo de Ministros Extraordinario, y que él mismo explicará en una comparecencia posterior desde La Moncloa. Esas medidas tendrán "dos líneas fundamentales", según el jefe del Ejecutivo: "Dar respuesta a los efectos coyunturales de la guerra y medidas estructurales muy vinculadas con la transformación energética que España viene desarrollando desde hace 7 años".
"Hay que trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento", ha dicho el líder del Ejecutivo: "No estamos hablando de una crisis cualquiera, ni una guerra cualquiera, es un sumatorio de guerras que cada vez va a más y tiene un impacto muy cierto en los precios de gas petróleo y también los fertilizantes". Pero ha insistido, "España cuenta con un salvaguarda que hemos construido estos años, que es el despliegue de las renovables". Es importante, ha dicho, que los ciudadanos conozcan la gravedad del momento, que "España está en el lado correcto de la historia" y en que el Ejecutivo, "como en otras crisis", opondrá sobre la mesa "todos los recursos del estado en dar respuesta a los efectos económicos y sociales de esta crisis".
Respecto a estas medidas, que posteriormente tendrán que ser convalidadas en las Cortes, Sánchez ha pedido "la responsabilidad" a los grupos parlamentarios y que "estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española", que nos pide "protección y una mirada larga, coherente, con lo que estamos haciendo en política energética, que es lo que no nos está salvando.
Sánchez defiende las energías limpias contra el encarecimiento de la energía
La legalidad internacional es uno de los asuntos que Sánchez ha vuelto a defender este jueves en el Consejo Europeo, que se celebra "en un momento muy trascendental para Europa". El jefe del Ejecutivo español insistirá en su 'no a la guerra' en Irán, un conflicto que "desde el primer minuto hemos condenado" y que tiene consecuencias "en términos de vidas humanas" y también en el bolsillo de los ciudadanos, como consecuencia de los precios de la energía. A su llegada al encuentro en Bruselas, Sánchez ha defendido "los principios de multilateralidad, decisiones compartidas, derecho internacional y la paz".
“Sánchez: "Europa se basa en los principios de la multilateralidad, del Derecho Internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y sociedades. Y eso se está poniendo en cuestión una vez más en la guerra de Irán"https://t.co/fINk5aZXfZ pic.twitter.com/ryKbTERHOB“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 19, 2026
"En momentos de turbulencia, en donde hay mucha niebla y los ciudadanos no saben muy bien hacia dónde va el mundo pero hay una enorme preocupación, lo más relevante es que los lideres políticos y gobiernos sostengamos los principios y los valores que nos han traído hasta aquí con décadas de paz, de prosperidad y de certidumbre", ha dicho el presidente del Gobierno.
Los Veintisiete debatirán fórmulas para ganar competitividad y dar respuesta a los desafíos económicos que supone el conflicto de Irán. Entre ellas, Sánchez defiende las "políticas energéticas verdes", que "nos permiten responder ante el desafío del cambio climático y defender el bolsillo de los ciudadanos pagando menos en el precio de la electricidad como consecuencia de implantación de las energías renovables".
""Desgraciadamente", ha dicho Sánchez, "hay familias políticas y gobiernos que están utilizando esta crisis, la subida de los precios de la electricidad para poner en solfa y tratar de debilitar las políticas climáticas", pero "España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo es esa transformación energética que apuesta por las renovables". Esta apuesta hace, recalca, que los hogares y las empresas españoles "sufran un menor impacto en el precio del gas". El presidente ha insistido en que "ahora mismo un 60 % de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables". Gracias a ello, por ejemplo: "el pasado sábado España tuvo un precio de la electricidad de 14 euros el megavatio hora", mientras que "en Italia en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora".