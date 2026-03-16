Von der Leyen reconoce que la guerra ha costado ya 6.000 millones a los europeos y urge rebajar la factura energética

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha cifrado este lunes en 6.000 millones de euros adicionales el coste de la guerra para los ciudadanos comunitarios por las importaciones de combustibles fósiles. Ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía de la Unión Europea (UE) es "cada vez más pronunciado" y ha urgido a los jefes de Estado y de Gobierno a tomar medidas por si el conflicto se prolonga.

Y advierte de que cualquier medida a corto plazo para contener el impacto de los precios de la energía debe evitar retrasar la transición energética, ser "temporal y específica", no aumentar la demanda de combustibles fósiles y minimizar los costes fiscales.

En una carta enviada a los líderes de cara a la cumbre que celebrarán en Bruselas este jueves y viernes, Von der Leyen ha insistido en que los 27 deben "enviar un claro mensaje" y apunta que "nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros ciudadanos, de los Estados miembros y de nuestros socios. Reforzaremos todos los esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada".

El asunto más urgente es la energía, en particular el petróleo y el gas. La presidenta ha transmitido que actualmente el suministro de energía de la UE está garantizado, "sin embargo, el aumento de los precios de los combustibles fósiles ya está afectando a la economía". Von der Leyen ha destacado que la dependencia energética de la Unión en petróleo y gas hace necesario actuar con urgencia, pero también de forma proporcional. Por lo que insta a tomar medidas dirigidas a los sectores más afectados y "no tan generales y costosas como en la crisis energética de 2022 y 2023". Von der Leyen enumera entre las medidas que ya se contemplan: - La mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía. - Coordinación internacional para restablecer la libertad de navegación en la región, especialmente en el estrecho de Ormuz. - Fomentar que otros países aumenten la producción energética para sustituir el suministro interrumpido. - Vigilar el impacto en los fertilizantes, que afectan directamente a la agricultura y la seguridad alimentaria mundial. Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán