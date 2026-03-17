Guerra de Irán, última hora en directo: Trump afirma que Mojtaba Jameneí podría estar muerto
- Zelenski asegura que los drones empleados por Irán tienen mejoras rusas
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 18 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 886 muertos y más de un millón de desplazados.
También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.
Guerra de Irán, última hora en directo
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Zelenski asegura que los drones empleados por Irán tienen mejoras rusas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha resaltado este lunes que los drones de ataque modelo Shaheed empleados por Irán en el conflicto con Estados Unidos e Israel tienen mejoras rusas, lo que demostraría la implicación de Moscú en el conflicto.
"Rusia está dando a los iraníes drones Shaheed. Estoy seguro de que hemos visto algunos detalles de uno de los Shaheed que fue destruido en uno de los países de Oriente Próximo. Tiene detalles rusos. Lo sé porque los iraníes no los fabrican", ha afirmado en una entrevista con el canal de televisión israelí i24.
Eso implica que "los rusos les han estado ayudando desde el mismo comienzo de la guerra, cuando les dieron los Shaheed". Además, Zelenski ha destacado la buena sintonía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Así que estoy listo para esta conversación", ha planteado en referencia a un posible contacto con Netanyahu.
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El IBEX 35 comienza la semana con un leve crecimiento
La semana en la Bolsa española comienza con una leve subida que corta la racha de tres sesiones consecutivas a la baja. El IBEX 35 ha crecido un 0,18% y se ha quedado en los 17.089 puntos. La vista de los inversores se ha situado, una jornada más, en el precio del crudo brent y el del gas.
El barril de brent, de referencia en Europa, ha caído el 1% y cotiza en torno a 102 dólares; mientras que el Texas, marcador en Estados Unidos, retrocede por el momento más del 3 % hasta los 96 dólares, pese a que el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, aunque desde el fin de semana han pasado algunos buques.
Además, este lunes la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha mostrado dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario.
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AUDIO RNE | Trump presiona a sus aliados para intervenir en Ormuz
Irán no cede en su pulso con EEUU e Israel y mantiene sus amenazas contra los barcos que traten de cruzar esta zona del Golfo Pérsico. Donald Trump, el mismo que hace unos días decía que la marina iraní había sido totalmente aniquilada, ha vuelto hoy a aumentar la presión sobre sus socios de la OTAN, a los que reclama una misión naval para proteger a los petroleros que quieran cruzar Ormuz.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.