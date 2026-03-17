Israel apunta de nuevo a la cúpula de Irán y da por muerto al jefe de seguridad, Ali Larijani
- Las autoridades israelíes aseguran que han matado también al jefe de la milicia Basij
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Las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado este martes sus bombardeos sobre Irán y han sumado, supuestamente, importantes bajas en su campaña para tratar de descabezar al régimen de los ayatolás. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha anunciado la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad y una de las figuras más cercanas al difunto Alí Jameneí, y de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicias Basij, si bien Teherán no ha brindado por ahora ninguna confirmación oficial.
El Gobierno israelí ha difundido una imagen del primer ministro, Benjamin Netanyahu, "ordenando la eliminación de altos cargos del régimen iraní". Katz ha confirmado en una reunión con altos mandos militares que, como resultado de estas operaciones, tanto Larijani como Soleimani han sido "eliminados", por lo que "se unen" en "las prifu a Jameneí, el jefe del programa de aniquilación" y a otros dirigentes del "eje del mal", según las declaraciones difundidas por el propio Ejecutivo.
El objetivo de Israel está claro. "Cortar la cabeza del pulso e impedir que se reproduzca", ha advertido el responsable de Defensa, que ha anticipado más bombardeos de "gran intensidad" contra objetivos militares a infraestructuras "estratégicas" vinculadas a Teherán, con el objetivo de que "Irán retroceda varias décadas" en un desarrollo militar que, a ojos de Estados Unidos y de Israel, pone en riesgo a la comunidad internacional y oculta un plan nuclear.
Larijani, un pilar clave
Larijani lleva años siendo una figura clave dentro de la estructura de poder iraní. En su currículum político figuran la presidencia del Parlamento y la negociación de temas nucleares con potencias extranjeras, si bien en la actual ejerce como máximo responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Desde la muerte del antiguo líder supremo por un bombardeo el 28 de febrero, se ha convertido en una de las principales voces de un régimen que aún no ha dejado ver en público a su nuevo guía, Mojtaba Jameneí.
Después de que las autoridades israelíes hayan dado a Larijani por muerto, en su cuenta oficial en la red social X se ha publicado una nota manuscrita en la que, sin confirmar ni desmentir la información, se alude al "martirio" de militares como "parte del sacrificio" al servicio de la nación "en tiempos de lucha contra represores internacionales".
Por su parte, Gholamreza Soleimani lidera desde la Basij lo que el Gobierno israelí describe como "el aparato central de represión". Encabeza la citada milicia desde hace seis años, por lo que ha sido una pieza esencial en la respuesta brindada por las autoridades a las protestas recientes, desde las movilizaciones desatadas tras la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini a las organizadas en enero para protestar por la situación económica y que derivaron en cánticos contra el régimen.