Israel apunta de nuevo a la cúpula de Irán y da por muerto al jefe de seguridad, Ali Larijani

Las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado este martes sus bombardeos sobre Irán y han sumado, supuestamente, importantes bajas en su campaña para tratar de descabezar al régimen de los ayatolás. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha anunciado la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad y una de las figuras más cercanas al difunto Alí Jameneí, y de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicias Basij, si bien Teherán no ha brindado por ahora ninguna confirmación oficial.

El Gobierno israelí ha difundido una imagen del primer ministro, Benjamin Netanyahu, "ordenando la eliminación de altos cargos del régimen iraní". Katz ha confirmado en una reunión con altos mandos militares que, como resultado de estas operaciones, tanto Larijani como Soleimani han sido "eliminados", por lo que "se unen" en "las prifu a Jameneí, el jefe del programa de aniquilación" y a otros dirigentes del "eje del mal", según las declaraciones difundidas por el propio Ejecutivo.

El objetivo de Israel está claro. "Cortar la cabeza del pulso e impedir que se reproduzca", ha advertido el responsable de Defensa, que ha anticipado más bombardeos de "gran intensidad" contra objetivos militares a infraestructuras "estratégicas" vinculadas a Teherán, con el objetivo de que "Irán retroceda varias décadas" en un desarrollo militar que, a ojos de Estados Unidos y de Israel, pone en riesgo a la comunidad internacional y oculta un plan nuclear.