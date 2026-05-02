La homeopatía, a debate tras el informe de Sanidad: ¿estafa o práctica inofensiva?

Un reciente informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha terminado de enterrar los supuestos beneficios terapéuticos asociados a la homeopatía, reducida a la categoría de pseudoterapias y cuyos efectos reales no serían mayores a los de un placebo. "Donde hay ciencia, no manda la creencia", subrayó la ministra de Sanidad, Mónica García, para intentar de apartar de una vez por todas la extendida creencia de que los productos homeopáticos funcionan, son más naturales o pueden ser incluso una alternativa válida a tratamientos médicos, con el riesgo que ello conlleva.

No existen datos actualizados sobre la extensión de la homeopatía en España, pero una encuesta publicada en 2018 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya reflejaba que dos de cada tres ciudadanos habían oído hablar de ella y cerca del 10 por ciento de la población había acudido en el último año a algún "profesional" con el objetivo de acceder a este tipo de productos, más o menos el mismo porcentaje de quienes decían practicar yoga o meditación.

Por tanto, el consumo de este tipo de medicamentos no parece residual. ¿Cuál es su fiabilidad y cómo se regula en España?

La regulación de la medicina homeopática se circunscribe al ámbito nacional, como recuerdan a RTVE Noticias tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso de España, corresponde a la AEMPS establecer el marco regulatorio, en virtud del cual queda prohibida la distribución y venta de todo producto que se atribuya propiedades terapéuticas.

No existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado o que pueda ser prescrito en la sanidad pública, lo que no quiere decir que se sigan vendiendo sin dicha propiedad en su etiquetado pero bajo el paraguas de ser considerados "medicamentos" y que el consumidor acceda a ellos a través de las farmacias.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España alude a un decreto de 2007 que regula los procedimientos de autorización, registro y dispensación y esgrime que "los medicamentos homeopáticos actualmente disponibles han sido registrados como medicamentos sin indicaciones terapéuticas aprobadas". No pueden "disponer de ningún tipo de indicación terapéutica" y, al mismo tiempo, "garantizar su inocuidad", que no provocan efectos adversos a la salud, señalan desde esta organización a RTVE Noticias.

"Azúcar a precio de oro" Estos criterios se han traducido en el registro de 976 productos homeopáticos, según los datos de la AEMPS, que incide en que garantizar la inocuidad del preparado implica "diluciones extremas" de la composición, hasta el punto de ser del todo ineficaces. Una dilución habitual como la 12 CH —mezclar una parte de la sustancia original con cien partes de disolvente en doce veces consecutivas— ya hace que sea "matemáticamente imposible" que "quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado". Una dilución menos extrema, de 6 CH, ya equivaldría a "disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo", una metáfora con la que la AEMPS ha querido evidenciar de cara a los consumidores que los productos, en el mejor de los casos, no sirven para nada. "Es azúcar a precio de oro", ironiza el vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), Emilio Molina, en una entrevista. Uno de cada cinco españoles cree que la homeopatía y la acupuntura tienen base científica Molina habla abiertamente de "fraude" y celebra las conclusiones del Gobierno como "un pequeño acicate" para poner coto a lo "charlatanes" que viven de "un negocio multimillonario" con un alcance mundial. Fuentes de la OMS consultadas por RTVE Noticias remiten a un informe de 2018 para apuntar que más de cien países tienen registrado el uso de la homeopatía y "algunos países incluyen formalmente los servicios homeopáticos dentro de sus sistemas nacionales de salud". España busca alinearse con lo que el Gobierno describe como una "tendencia global" de "posturas críticas" y recuerda casos del entorno europeo como el de Francia, donde las autoridades sanitarias eliminaron el reembolso público de estos productos en 2021 por su falta de eficacia, o el de Alemania, que prevé suspender este mismo año la cobertura de la homeopatía por el seguro médico legal.

¿Cuáles son los riesgos? La Asociación Nacional de Homeopatía (ANH), que aglutina a organizaciones y profesionales del sector, apela entre sus argumentos a la tradición, afirmando que "es una terapia utilizada desde hace más de 200 años con 200 millones de usuarios en todo el mundo". "No es una terapia marginal ni experimental", señala su presidente, Francisco Moya, que acusa a los expertos de la AEMPS de omitir "estudios en la vida real" para poner negro sobre blanco lo que serían "conclusiones incompletas que no reflejan la realidad de la práctica clínica y de la investigación. La OMS aboga por que las políticas sanitarias estén "guiadas por rigurosas evidencias científicas en cuanto a seguridad, calidad y eficacia" del producto final y avisa de que la homeopatía no entra en "la definición de medicina tradicional" suscrita por los Estados miembros de esta agencia. También el Ministerio de Sanidad quiere combatir la "creencia popular" que pasa por asociar una supuesta inocuidad a estos productos bajo la idea de que son "naturales". Molina advierte de que, en el mejor de los casos, el producto adquirido "no hará nada" y sólo supondrá para el consumidor la pérdida de dinero o tiempo. La asociación de la que forma parte ha recibido quejas de enfermos que se sienten estafados por estos medicamentos e incluso algunas que dan cuenta del principal riesgo sanitario señalado por el informe de la AEMPS y por el Ministerio de Sanidad: dejar un tratamiento médico pautado y con eficacia científica demostrada para recurrir únicamente a la homeopatía. 01.00 min Condenados los padres de un niño que murió por una otitis tratada con homeopatía La Justicia italiana condenó en 2019 a tres meses de prisión a unos padres de un niño que terminó falleciendo por la complicación de una otitis. Optaron por la homeopatía en lugar de por antibióticos y, para evitar casos como éste, el Gobierno ha incidido en que "los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella". La ANH, pese a la defensa que hace de los productos, también aclara que "la homeopatía no pretende sustituir a los tratamientos convencionales". "Los profesionales sanitarios pueden utilizarla sola o como complemento cuando aporta beneficios al paciente", apunta esta asociación como principal recomendación al consumidor. Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos también insisten en que, al tratarse de medicamentos sin receta, se hace "especialmente relevante" la consulta en todo momento con el profesional de la farmacia, que "podrá informar sobre los riesgos de abandonar, en su caso, los tratamientos farmacológicos prescritos por su médico o la posibilidad de que padezcan de una patología no diagnosticada que pudiera requerir una evaluación médica".