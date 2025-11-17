Medicamentos financiados: así deciden el Gobierno y las autonomías qué tratamientos paga la sanidad pública

Circulan en redes sociales mensajes que aseguran que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado sufragar un fármaco contra el cáncer de mama metastásico. En VerificaRTVE te explicamos las razones por las que se desestimó la financiación de este tratamiento y cómo se decide en España qué medicamentos cubre la sanidad pública.

Un mensaje compartido más de 2.000 veces en X difunde una foto de la ministra de Sanidad y afirma: “¿Cómo puedes conciliar el sueño?”. La publicación adjunta la imagen de una noticia de un medio digital con el siguiente titular: “Mónica García rechaza financiar por caro un fármaco que reduce a la mitad las muertes por cáncer de mama”. Otro mensaje compartido más de 1.000 veces en la misma red social dice que “Mónica García se niega a financiar un fármaco que reduce un 50% el riesgo de muerte por cáncer de mama”.

Mensajes que afirman que la ministra de Sanidad se niega a sufragar un fármaco para el cáncer de mama / VerificaRTVE

Razones de gasto público y existencia de alternativas terapéuticas La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) rechazó el pasado 16 de julio incluir un fármaco destinado al tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama avanzado entre los medicamentos financiados por el sistema sanitario público. Según consta en el acta de la sesión, el órgano acordó proponer a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia (DGCYF) su exclusión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) por “criterios de racionalización del gasto público”, por “el impacto presupuestario que supondría su aprobación” y, además, por la existencia de alternativas terapéuticas para las mismas afecciones “a menor precio o con un coste de tratamiento inferior”. Para tomar una decisión, la Comisión Interministerial cuenta entre otra información con los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), que son evaluaciones sobre la eficacia y la seguridad del medicamento. Este es el IPT sobre el Truqap (capivasertib). Tras una consulta por correo electrónico, el Ministerio de Sanidad se remite a este informe y explica que se trata de un medicamento autorizado porque demostró eficacia. Según el Ministerio de Sanidad, el informe revela datos “inmaduros” sobre la supervivencia global que podría obtener este fármaco y que, por tanto, “existe incertidumbre” sobre sus efectos reales en este sentido. “El IPT concluye que dada la falta de evidencia directa e indirecta no es posible posicionar a capivasertib frente a otras opciones de tratamiento de segunda línea”, agrega el Ministerio (página 16 del IPT). Página del acta donde se deniega la financiación pública del fármaco para tratar el cáncer de mama metastásico