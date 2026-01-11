El argentino Benavides repite triunfo en motos en el Dakar 2026; Ekström gana con Ford en coches

Este Dakar de 'vaivenes' parece que va a seguir reglándonos lucha y alternativas. Ekström, compañero de Sainz y Roma en Ford, fue el mejor en un día en el que Al-Attiyah falló. Pese a mantener el liderato, se dejó 7:42 con el sueco, que se mete de lleno en la pelea por el título. En motos, Sanders sigue líder, pero la irrupción de Benavides en las últimas etapas le hará sudar más de lo esperado si quiere repetir el título.

La etapa en coches tuvo de todo hasta prácticamente la línea de meta, con un error bastante grande por parte de Lategan. El de Toyota, que en el kilómetro 417 era líder de la etapa y de la general virtual, erró en los últimos kilómetros perdiendo ambos premios. Finalmente acabó 13º, incluso por detrás de Al-Attiyah, y sus ilusiones por meterse en la lucha por el Dakar 2026 parecen complicarse, situándose finalmente 4º a 7:21 del líder.

Quienes se mantienes 'estables', pero no consiguen ningún gran mordisco en la general, son Carlos Sainz y Nani Roma. Además, hoy ven que su compañero Ekström pasa de ser el tercer Ford al primero. Roma cierra la jornada en 3º plaza de la general a 7:21 de Al-Attiyah y Sainz en la 5º a 10:26 tras acabar 10º y 9º en la etapa 7 respectivamente. La nota positiva es que recortan tiempo al líder Al-Attiyah, aunque solo recortan cerca de un minuto.

Ekström consiguió ser el más regular en esta larga etapa con muchos cambios de líder. Aprovechó el mal 'sprint final' de Lategan para mantenerse estable en sus diferencias y recortar ocho minutos de desventaja a Al-Attiyah, que le sirven para meterse en la segunda plaza a 4:47 del piloto de Dacia.

Benavides se mete en la lucha por el Dakar en motos El argentino Luciano Benavides vuelve a recortar tiempo a Daniel Sanders tras lograr la victoria en la etapa 7 del Dakar con inicio en Riad y final en Wadi Ad Dawasir. Una etapa que sirvió para volver a ver la mejor versión de Edgar Canet, que acabó segundo en la etapa y que aprovechará lo que queda de Dakar para buscar más victorias parciales. Sanders sigue líder de la general, con Brabec a 4:25, Benavides a 4:40 y Schareina 4º a 15:06. Benavides no tuvo rival en la etapa y sacó más de 4 minutos al segundo clasificado, dando un golpe de efecto a la carrera. Con seis etapas por delante hasta la finalización del Rally Dakar, Sanders se mantiene al frente de la clasificación, con un tiempo global de 28:47:31, lo que le permite ampliar sustancialmente su ventaja respecto a Brabec, que no tuvo su mejor día y llegó a Wadi Ad Dawasir con más de nueve minutos de diferencia.