Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: empieza la competición en Valencia

El Campeonato de España de atletismo en pista cubierta empieza este viernes con una sesión de tarde en la que ya entrarán en acción algunas de las estrellas nacionales de este deporte. Puedes seguir la acción en directo desde las 15.00 horas en RTVE Play o en el reproductor de esta página.

En la primera de las tres jornadas de competición en el Palau Velòdrom Lluis Puig de Valencia se proclamará ya a las dos primeras campeonas, en las pruebas de salto de longitud y en el pentatlón.

De hecho, los participantes de las pruebas combinadas, y en particular las de la categoría femenina, serán grandes protagonistas de esta primera sesión del Campeonato de España de atletismo short track. Y es que en pocas horas se van a disputar las cinco pruebas de esta disciplina, en la que se prevé un duelo entre Andrea Medina y Carmen Ramos.

En la longitud a priori el título también tiene dos aspirantes destacadas, la veterana Fátima Diame --que compite ante su público-- e Irati Mitxelena.

En total, en las tres jornadas de competición en Valencia van a participar 550 atletas por 27 títulos de campeones de España.