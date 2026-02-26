Valencia, el gran examen invernal del atletismo español del que saldrá el equipo para el Mundial 'indoor' de Polonia

Los mejores atletas nacionales competirán desde este viernes al domingo en Valencia en el Campeonato de España de pista cubierta que servirá como selectivo para el Mundial de dentro de tres semanas.

El Palau Velòdrom Lluis Puig acoge así la primera gran cita de este deporte en la temporada 2026 en la que el gran objetivo para los atletas españoles de élite será el Europeo de Birmingham (Reino Unido) en agosto. Así pues, en el único año del ciclo olímpico sin una gran competición mundial al aire libre, esta campaña invernal presenta el aliciente de ese Mundial indoor de Cuyavia y Pomerania (Kujawy Pomorze) que se disputará en la ciudad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo.

Y, aunque el plazo para conseguir las mínimas se extenderá una semana más, el grueso de la selección española para esa cita saldrá de lo que ocurra este fin de semana en el Campeonato de España short track, que es la denominación oficial desde 2024 para esta modalidad del atletismo, con una pista corta de 200 metros de cuerda y que normalmente se instala en pabellones cerrados.

En este caso, el velódromo valenciano acogerá por 13ª ocasión esta competición, justo un año antes de volver a ser la sede de un campeonato continental bajo techo.

Llopis, la estrella valenciana En cuanto a los protagonistas, de entre los 550 participantes destacan tres atletas que seguramente han sido los mejores y más constantes de las dos últimas temporadas, el vallista Enrique Llopis, el mediofondista Mohamed Attaoui y la fondista Marta García. Están entre los mejores de los rankings mundiales de sus respectivas pruebas y han demostrado estar en un sensacional momento de forma en las últimas semanas. Llopis tiene una regularidad impresionante. Lleva diez carreras de 60 m vallas desde mediados de enero y en todas ha bajado de 7.58. Y en dos ocasiones ha hecho en 7.45, su nuevo récord de España de la prueba y tercera mejor marca mundial del año. 01.34 min Quique Llopis bate el récord de España de 60 m vallas en el mitin de Madrid Con Asier Martínez un paso por detrás, el valenciano puede convertirse en el gran ídolo de la afición local. En la velocidad femenina hay que prestar especial atención a los 60 m, la única distancia en la que va a competir otra atleta en un gran nivel como Jael Bestué; y, sobre todo, a los 400 m, una de las pruebas que presenta más competencia con Blanca Hervás y Paula Sevilla como principales aspirantes al título. Por cierto, esta temporada el cuatro --como lo llaman en el argot los atletas--, al igual que los 200, vienen acompañados de una novedad en el reglamento: y es que para evitar la desventaja de correr por las calles interiores en las curvas --más cerradas que en un estadio--, se reduce el número de participantes por carrera y la final de estas pruebas se disputará en dos series y ganará el que haga mejor tiempo en cualquiera de ambas.

Las plazas en disputa en el mediofondo En el medio fondo la concurrencia es siempre elevada y en esta ocasión puede haber más codazos que de costumbre en busca de un gran resultado que garantice una de las dos únicas plazas por prueba para los atletas de un país en el Mundial de Torun. Y es que en algunas distancias, como los 800 m, ya hay tres atletas que han logrado la mínima de World Athletics: Mohamed Attaoui, Adrián Ben y Elvin Josué Canales. Tabla de marcas mínimas de clasificación para el Mundial de atletismo 'indoor' 2026 RFEA / RTVE.es El primero llega después de rozar el récord del mundo de los 1.000 m hace unas semanas en Madrid. En aquel mitin también brilló y sorprendió en los 800 en cateogría femenina Rocío Arroyo, que logró la segunda mejor marca española de la historia. En Valencia tendrá a grandísimas rivales, empezando por la quíntuple campeona nacional bajo techo Lorea Ibarzabal. Con todo, los focos se los llevará Marta García y su reto de lograr el doblete en las dos pruebas más largas de esta competición, los 1.500 y los 3.000. Tendrá un programa muy exigente y pretende emular algo que solo ha conseguido un atleta español, Adel Mechaal. Marta García se apunta al reto del doblete en el Campeonato de España de pista cubierta de Valencia Mario Vallejo Además, hay mucho interés en ver en acción al campeón olímpico en triple salto Jordan Díaz, que desde París 2024, por unas cuestiones u otras, solo ha hecho un salto válido en competición. Igualmente, otro concurso de saltos que ha levantado expectativas es el de altura, tras la actuación de Pablo Martínez el reciente Campeonato de España sub-23. El joven atleta, entrenado por Ramón Torralbo, saltó 2,22 mientras competía en el heptatlón. Si confirma su progresión, el cántabro puede imponerse de nuevo en una prueba que lleva muchos años sin un referente. Finalmente, en la única prueba de lanzamientos del programa en pista cubierta hay que mencionar a Belén Toimil, que aspira a su sexto título seguido en esta competición. Sería además el 12º campeonato de España consecutivo para la gallega sumando también los de aire libre; o sea, que nadie la gana desde el verano de 2020.