Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy | Trump advierte de que habrá más muertes de estadounidenses: "Así son las cosas"

Israel y Estados Unidos han matado al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en una jornada de ataques contra Irán este sábado, según ha confirmado la televisión pública iraní, después de que lo avanzase el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los aliados lanzaron unas operaciones militares a escala "masiva y continua" para garantizar que el régimen de los ayatolás "no consiga un arma nuclear", aseguró Trump, a pesar de que los servicios secretos estadounidenses restaban capacidad al régimen iraní de lograrlo en un mínimo de diez años.
Estas son las últimas novedades:
- Al menos nueve muertos tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh
- Trump cree que la ofensiva militar contra Irán podría durar cuatro semanas
- El presidente iraní, el jefe del poder judicial y un ayatolá asumen el liderazgo temporal del país
- El cuartel general de la Guardia Revolucionaria ha sido destruido
- Francia, Alemania y Reino Unido, dispuestos a atacar a Irán en defensa de sus intereses
01:00
Estructura de poder y Gobierno en Irán
0:55
Trump intenta justificar la operación en Irán y advierte de que habrá más muertes de estadounidenses
Donald Trump ha intentado justificar este domingo la operación militar contra Irán refiriéndose a la necesidad de garantizar la seguridad a largo plazo de Estados Unidos y ha tratado de preparar a la opinión pública para más pérdidas tras la muerte de tres militares. "Desafortunadamente, probablemente habrá más antes del final. Así son las cosas", ha declarado el presidente estadounidense en un video publicado en su plataforma Truth Social, en respuesta a la noticia de las muertes.
En un breve y solemne discurso, ha declarado: "Estados Unidos vengará a sus muertos y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, fundamentalmente, a la civilización". "Las operaciones militares continuarán a plena potencia por el momento y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy sólidos", ha expresado desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde ha pasado el fin de semana.
El presidente estadounidense no se ha dirigido a la nación en vivo desde el inicio de la guerra. Ha publicado dos mensajes de vídeo, ha anunciado la muerte del Líder Supremo Ali Jamenei en un mensaje escrito en Truth Social y ha mantenido varias entrevistas telefónicas con periodistas, quienes informaron sobre sus declaraciones. "Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea (Irán), el país es grande, tardará cuatro semanas o menos", ha indicado el presidente estadounidense en una entrevista telefónica con el periódico británico Daily Mail.
00:40
Trump promete venganza por las muertes de estadounidenses y anuncia "cuatro semanas" de operaciones militares
Donald Trump ha prometido este domingo "vengar" las primeras muertes estadounidenses en el conflicto con Irán, cuyo alto mando militar ha sido diezmado pero que pretende extender la guerra por toda la región. "Estados Unidos está con vosotros", ha declarado el presidente estadounidense a los iraníes, anunciando planes para "cuatro semanas" de operaciones militares en Irán, al día siguiente de la muerte del ayatolá Jamenei en ataques aéreos israelíes-estadounidenses la madrugada del sábado.
El Pentágono ha anunciado la destrucción del cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que el ejército israelí ha afirmado haber "decapitado a la serpiente" y asestado un "duro golpe" a la capacidad de mando de Irán. "Estados Unidos vengará a sus muertos y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, fundamentalmente, a la civilización", ha asegurado el líder republicano en un solemne mensaje de video en su red social Truth Social.
00:33
Albares condena los ataques iraníes en Bahréin
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado esta noche los ataques de Irán en territorio de Bahréin, según ha manifestado a través de su perfil de la red social X. Albares ha informado en dicha red de que ha hablado con sus homólogos de Bahréin, Omán y Azerbaiyán.
"He hablado con mis homólogos de Bahréin, Omán y Azerbaiyán sobre la evolución de la situación en Oriente Medio. A mi colega de Bahréin le he trasladado mi condena a los ataques iraníes en su territorio."
A mi colega de Bahréin le he trasladado mi condena a los ataques iraníes en su territorio. (1/2)“
El ministro ha abordado, además, con su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, la situación fronteriza con Irán. Albares considera que la región "necesita diálogo, estabilidad y paz" y que "España va a seguir trabajando para ello". El ministro ya había trasladado esta tarde a sus homólogos de la Unión Europea que "solo con desescalada, diplomacia y diálogo se puede alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio".
Albares ha defendido en una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, la posición española de rechazo a los ataques de EE.UU. e Israel ante sus socios y ante la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
00:28
Se registran explosiones en la base británica de Akrotiri en Chipre
Varias explosiones se han registrado al filo de la medianoche en la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), sin que se tenga constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos. Aunque se desconoce si se trata de un ataque iraní, estas explosiones se producen apenas una hora después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas.
El periódico chipriota Cyprus Mail recoge por su parte que las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de "amenaza de seguridad" esta medianoche, y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares "alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido". La base de Akrotiri sirve a la fuerza aérea británica (RAF) "y sus instalaciones de comunicación son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo", según la página oficial de las RAF.
Durante dos días, el Reino Unido ha tratado de mantener la equidistancia para con los ataques de EEUU e Israel contra Irán, sin aplaudirlos ni condenarlos, y subrayando además que el Reino Unido no tomó parte en ellos, pero en la noche del domingo Starmer anunció un cambio de postura y una mayor implicación en esos ataques. Sostuvo que los países del golfo Pérsico -"nuestros socios", los llamó en una declaración televisada- han solicitado del Reino Unido "hacer más para defenderlos", y a eso responde esa mayor implicación.
Dijo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no precisó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes "porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas", especificó. Esos misiles que Irán está disparando por toda la región matan a civiles inocentes, ponen en peligro a los británicos y agreden a países sin relación con este conflicto, razonó Starmer.
00:24
Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Teherán
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador y cuerpo diplomático en protesta por los ataques iraníes contra suelo emiratí. "Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador ante la República Islámica de Irán junto con todos los miembros de su misión diplomática en respuesta a los flagrantes ataques con misiles contra territorio de EAU", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado oficial.
Estos ataques "han puesto en peligro la vida de civiles inocentes en lo que supone una escalada grave e irresponsable y una clara violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, así como de la Carta de las Naciones Unidas", ha argumentado.
00:15
El Departamento de Guerra ha informado este domingo al Congreso del ataque a Irán
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que el Departamento de Guerra ha informado este domingo al Bipartisan Policy Center (BPC) -un departamento que trabaja con independencia de sus partidos para facilitar la legislación, ofrecer análisis imparciales y gestionar los servicios a los constituyentes- del Congreso de los Estados Unidos sobre la acción militar en Irán.
0:10
Los principales funcionarios de Trump defenderán el martes en el Congreso la operación militar
Los principales funcionarios de la administración Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth, visitarán el Congreso el martes para informar a los legisladores sobre el progreso de la operación militar contra Irán, ha asegurado la Casa Blanca este domingo.
El director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, formarán parte de la delegación, ha indicado el portavoz Dylan Johnson, mientras la oposición demócrata al presidente estadounidense se queja de que el Congreso no fue consultado antes del lanzamiento de las operaciones el sábado.
0:05
Autoridades investigan si el tiroteo con dos muertos de Austin está relacionado con los ataques a Irán
Las autoridades de Estados Unidos investigan si el tiroteo que ha provocado la muerte de dos personas en Austin (Texas) está relacionado con los ataques a Irán, según ha informado The Washington Post. Dos personas cercanas a la investigación han explicado al Post que las autoridades consideran que el hombre que abrió fuego en un bar de Texas esta madrugada podría haber estado motivado por la operación contra Irán.
Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico. El incidente tuvo lugar sobre las 2:00 de la madrugada hora local en una popular zona de bares universitarios. El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según ha informado la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.
El supuesto atacante llevaba una camiseta con la bandera iraní en la que se leía "Propiedad de Alá", y los investigadores han encontrado un Corán en el coche con el que se desplazó hasta el lugar del tiroteo, según una de las personas familiarizadas con el caso.
0:01
Así se gestó el ataque contra Alí Jameneí en el corazón de Teherán
Así se gestó el ataque contra Alí Jameneí en el corazón de Teherán
¿¿Daniel Herrerohttps://t.co/eDhFsgUZjF“
00:00
