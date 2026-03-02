Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar Irán en defensa de sus intereses

Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este domingo una declaración conjunta en la advierten de que estudian la posibilidad de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

"Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones", han indicado los tres países europeos en un comunicado.

"Hemos acordado trabajar juntos y con Estados Unidos y los aliados en la región para abordar esta cuestión", han añadido en un texto en el que critican los "ataques iraníes indiscriminados" contra países de la zona, atacados por Irán por acoger bases militares estadounidenses.

Así, han expresado su "consternación" por los ataques "desproporcionados" con misiles contra países de la región, "incluidos algunos que no están implicados en las operaciones iniciales estadounidenses e israelíes". "Los insensatos ataques de Irán han ido contra nuestros estrechos aliados y amenazan a nuestro personal y a nuestros civiles en toda la región", han denunciado, motivo por el que piden a Irán "parar estos ataques de inmediato".

Por su parte, Australia no participará en los ataques a Irán ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio, según ha afirmado este lunes la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en una entrevista televisiva.

Durante su intervención en la cadena australiana Nine, Wong se ha referido a la escalada registrada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel. "Australia no ha participado en estos ataques y no anticipamos participar en el futuro", ha declarado la jefa de la diplomacia australiana, quien ha subrayado que su país "no es un actor central" en el conflicto en Oriente Medio.

Muerte de Alí Jameneí La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, ha afrimado además este domingo que el ayatolá Alí Jameneí, muerto en la batería de ataques a Irán lanzados por EE.UU. e Israel, era un "dictador sanguinario" y añadió que "por lo tanto, solo podemos estar satisfechos" de su desaparición. La muerte de Alí Jameneí aboca al régimen de Irán a una sucesión en sus horas más bajas Daniel Herrero Bregeon ha recordado, en concreto, que el fallecido líder supremo iraní oprimió a su pueblo, degradó a las mujeres, a los jóvenes y a las minorías y recientemente había sido responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región, durante una entrevista conjunta de los medios RTL, Le Figaro y Public Sénat. La portavoz del Ejecutivo ha advertido, no obstante, de que la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán "sume a la región en una situación de inestabilidad" y que está fuera del marco del derecho internacional.