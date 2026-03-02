Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar Irán en defensa de sus intereses
- Expresan además su "consternación" por los ataques "desproporcionados" con misiles contra países de la región
- Australia no participará en los ataques ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este domingo una declaración conjunta en la advierten de que estudian la posibilidad de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.
"Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones", han indicado los tres países europeos en un comunicado.
"Hemos acordado trabajar juntos y con Estados Unidos y los aliados en la región para abordar esta cuestión", han añadido en un texto en el que critican los "ataques iraníes indiscriminados" contra países de la zona, atacados por Irán por acoger bases militares estadounidenses.
Así, han expresado su "consternación" por los ataques "desproporcionados" con misiles contra países de la región, "incluidos algunos que no están implicados en las operaciones iniciales estadounidenses e israelíes". "Los insensatos ataques de Irán han ido contra nuestros estrechos aliados y amenazan a nuestro personal y a nuestros civiles en toda la región", han denunciado, motivo por el que piden a Irán "parar estos ataques de inmediato".
Por su parte, Australia no participará en los ataques a Irán ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio, según ha afirmado este lunes la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en una entrevista televisiva.
Durante su intervención en la cadena australiana Nine, Wong se ha referido a la escalada registrada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel. "Australia no ha participado en estos ataques y no anticipamos participar en el futuro", ha declarado la jefa de la diplomacia australiana, quien ha subrayado que su país "no es un actor central" en el conflicto en Oriente Medio.
Muerte de Alí Jameneí
La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, ha afrimado además este domingo que el ayatolá Alí Jameneí, muerto en la batería de ataques a Irán lanzados por EE.UU. e Israel, era un "dictador sanguinario" y añadió que "por lo tanto, solo podemos estar satisfechos" de su desaparición.
Bregeon ha recordado, en concreto, que el fallecido líder supremo iraní oprimió a su pueblo, degradó a las mujeres, a los jóvenes y a las minorías y recientemente había sido responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región, durante una entrevista conjunta de los medios RTL, Le Figaro y Public Sénat.
La portavoz del Ejecutivo ha advertido, no obstante, de que la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán "sume a la región en una situación de inestabilidad" y que está fuera del marco del derecho internacional.
Uso de bases británicas
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este domingo que su país ha accedido a la petición de Estados Unidos para la utilización de las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.
"La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos", ha argumentado Starmer en un mensaje grabado publicado este domingo. "Estados Unidos ha solicitado permiso para utilizar las bases estadounidenses con un propósito defensivo específico y limitado", ha argumentado Starmer, que destaca que han decidido aceptar esta petición "para evitar que Irán dispare misiles por toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están implicados", ha resaltado.
“My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy“— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026
Starmer ha destacado que no se han sumado a los ataques iniciales contra Irán "y ahora mismo no nos uniremos a la ofensiva". "Quiero ser muy claro: todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones", ha recalcado. Además, Starmer ha anunciado que ya hay aviones de combate británicos en el aire que "ya han interceptado con éxito ataques iraníes", aunque ha subrayado que Reino Unido sigue sin participar en la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán.