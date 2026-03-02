En directo: Zapatero niega ser el facilitador del rescate de Plus Ultra: "No he tenido nunca relación de ningún tipo"

El expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, ha negado ser el facilitador del rescate con dinero público a la aerolínea Plus Ultra y ha asegurado que no ha tenido "relación de ningún tipo" con la aerolínea. Así lo ha asegurado en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo en la que ha sido citado por el PP que le vincula con "el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra".

Zapatero ha negado haberse reunido con el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en prisión provisional, para hablar de la aerolínea. "Es más, la única vez que me he reunido con él siendo ministro fue después de la aprobación del rescate", ha señalado en respuesta a la senadora del grupo Mixto por UPN, Mar Caballero.

Tras conocerse que había sido convocado a comparecer, el expresidente del Gobierno ya negó ha negado haber mediado en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021 y defendió la legalidad de su labor como asesor.

"La huida de Zapatero ha llegado a su fin", añade la portavoz 'popular', Alicia García, advirtiendo de que el expresidente del Gobierno "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

El PP pide las declaraciones de IRPF, bienes y propiedades García anunció una "ofensiva parlamentaria para acorralar" al expresidente del Gobierno en el seno de la comisión de investigación del caso Koldo. En concreto, la portavoz ha explicado que, en el ámbito de esta comisión, han pedido las declaraciones de IRPF desde que el socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra, con el objetivo de que "no pueda esconder la verdad de sus negocietes". Además, García, en unas declaraciones remitidas a los medios, recordó que el expresidente en su comparecencia de este lunes en el Senado "tiene dos opciones": "O decir la verdad y explicar qué ha obtenido con el dinero de todos los españoles y cuáles han sido sus vínculos con el régimen de Maduro, o hacer un Pedro Sánchez, un 'no me consta', evasivas, silencio y escapar de la verdad". Al hilo, afirmó que el expresidente "presionó a Sánchez para que este aprobara el rescatase de Plus Ultra", para luego asegurar que "Julito, el amigo y pagador de Zapatero, cobró una comisión por el rescate". "Después, este empresario habría devuelto el favor a Zapatero pagándole por falsas asesorías", relató García, quien sentencia que este es "el círculo vicioso de la corrupción".