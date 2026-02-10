Cerdán pide intervenir en la audiencia previa del juicio a Ábalos y Koldo

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido al Supremo que permita a su defensa intervenir este jueves en la audiencia preliminar que antecede al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por los contratos de mascarillas, cuyo inicio se baraja para justo después de la Semana Santa.

Como alternativa a que se permita a Cerdán estar representado en dicha audiencia preliminar, su defensa propone, "en aras de evitar no solo esta vulneración de derechos fundamentales clamorosa y la innegable ruptura de la continencia de la causa", que se acuerde juzgar "acumuladamente" todo el procedimiento del caso Koldo en la Audiencia Nacional, según el escrito al que ha tenido acceso RTVE este martes. Por lo tanto, lo que propone es unificar las dos piezas separadas en una.

Los abogados de Cerdán consideran que en esa vista se van a resolver aspectos clave del procedimiento en el que él está investigado, si bien en otra pieza del caso -la referida a presuntas mordidas en adjudicación de obra pública-, sin contemplarse la participación de su defensa ni la del resto de investigados en dicha pieza.