El Supremo envía a la Audiencia Nacional la causa contra Ábalos, Cerdán y Koldo por presuntos amaños de obra pública

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha remitido a la Audiencia Nacional la causa en la que se juzga al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, a su sucesor en el partido Santos Cerdán y al empresario Víctor de Aldama por los presuntos amaños de obra pública.

De esta forma, el Supremo se queda únicamente —en lo referido al caso Koldo— con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado remite al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' esta línea de investigación después de que Ábalos renunciase a su acta de diputado. El Supremo, explica, ha perdido la competencia para continuar indagando en estos hechos.

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas. Se trata de una pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente.

El auto del magistrado Puente explica que el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado.

Lo que determina también, en sentido inverso, que hasta tanto no hubiera sido dictada dicha resolución —auto de apertura de juicio oral— la pérdida de la condición de diputado o senador por el investigado comportará la sobrevenida incompetencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa por este Tribunal Supremo. Y ello es lo que sucede con la pieza separada abierta en septiembre para investigar las adjudicaciones de obra pública.