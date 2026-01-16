El Supremo celebrará el 6 de febrero una audiencia previa del juicio contra Ábalos, que se prevé que empiece en abril
- Ese día se revisarán los recursos de las defensas solicitando la nulidad del juicio
- La Fiscalía se opuso a la puesta en libertad de Ábalos y Koldo García al considerar que persiste el riesgo de fuga
El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar una audiencia preliminar el próximo 6 de febrero para tratar los recursos de las defensas para pedir la nulidad del juicio contra a al exministro José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y cuyo inicio se baraja pueda ser en abril, según han confirmado fuentes jurídicas a RNE.
En el caso de no prosperar los recursos, que sería lo más probable que ocurriera, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar, aunque sería después de Semana Santa, con un tribunal formado por siete magistrados y encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martinez Arrrieta.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
A la espera de los recursos sobre el ingreso en prisión
Entre tanto, Ábalos y Koldo están a la espera de la decisión del Tribunal sobre el recurso que presentaron a su ingreso en prisión y cuya vista se celebró este jueves. En dicha sesión, la Fiscalía Anticorrupción reafirmó este jueves su petición de que se mantuviera en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas.
Ambos investigados están en prisión desde el 27 de noviembre. La vista transcurrió sin sorpresas, y en ella, todas las partes ratificaron sus respectivos escritos.
El juez instructor Leopoldo Puente envió a Ábalos y Koldo García a prisión al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones populares hasta 30 años de cárcel.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)