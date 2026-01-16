El Supremo celebrará el 6 de febrero una audiencia previa del juicio contra Ábalos, que se prevé que empiece en abril

El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar una audiencia preliminar el próximo 6 de febrero para tratar los recursos de las defensas para pedir la nulidad del juicio contra a al exministro José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y cuyo inicio se baraja pueda ser en abril, según han confirmado fuentes jurídicas a RNE.

En el caso de no prosperar los recursos, que sería lo más probable que ocurriera, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por determinar, aunque sería después de Semana Santa, con un tribunal formado por siete magistrados y encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martinez Arrrieta.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.