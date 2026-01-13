Koldo García pide al Supremo que la fianza solidaria se la impongan también a Aldama y no solo a él y a Ábalos

Koldo García, exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, ha solicitado al magistrado Leopoldo Puente que el empresario Víctor de Aldama haga frente también a la responsabilidad civil porque es "solidaria entre todos ellos" y él "ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material". En su escrito, la defensa de García define Aldama como un "empresario de éxito" y recuerda que "ya se le incautó un vehículo de alta gama".

Este lunes el Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días al exministro y a su exasesor para que depositen la fianza de 60.000 euros, cada uno, de cara al juicio por el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en pandemia.

La defensa de Koldo solicita al magistrado que habiendo un tercer acusado, Víctor de Aldama, y "siendo la responsabilidad civil solidaria entre todos ellos", se incoe pieza de responsabilidad civil también respecto de Aldama que "se autodefine como empresario de éxito". Y advierte de que "parece desprenderse" que "únicamente se van a incoar piezas de responsabilidad civil frente a los acusados que están en prisión". Koldo García y José Luis Ábalos se encuentran desde el pasado 27 de noviembre en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Koldo denuncia la "asimetría financiera" entre los tres acusados La letrada incorpora una información publicada por el Diario de Ibiza el 14 de mayo de 2025, titulada 'Las lujosas vacaciones de Víctor de Aldama en Ibiza', en la que "se desprende una palmaria y flagrante asimetría financiera entre los encausados". Explica que mientras que Ábalos y Koldo "adolecen de una situación de precariedad económica que les impide, de forma pública y notoria, sufragar los honorarios de su defensa técnica o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales", Aldama "ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material". La abogada da cuenta de que la noticia "acredita un alto nivel de vida incompatible con una situación de embargo o limitación de recursos", con "un despliegue de gasto suntuario". Entre otros gastos, cita "el uso de transporte aéreo privado, el arrendamiento de una villa de lujo con un coste de 4.000 euros diarios, la disposición de vehículos de alta gama y un gasto corriente en restauración y comercios de lujo que arrojan importes manifiestamente elevados". Todo ello, en su opinión, "constituye un indicio racional de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso".