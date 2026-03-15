Los candidatos llaman a votar con "ilusión" y "esperanza" en las elecciones en Castilla y León

Los principales candidatos a las elecciones de este domingo en Castilla y León han depositado su voto con llamamientos a llenar las urnas con "ilusión" y "esperanza" para mejorar el futuro de la región.

En total, están llamados a votar algo más de dos millones de castellanos y leoneses después de que su presidente autonómico, Alonso Fernández Mañueco, agotara los cuatro años de legislatura. Ellos elegirán los 82 procuradores de las nuevas Cortes autonómicas, uno más que en los comicios de 2022: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, diez por Salamanca, siete respectivamente por Ávila, Palencia, Zamora y Segovia (uno más que en 2022 en esta provincia) y cinco por Soria.

Está por ver si el resultado confirma lo que dicen las encuestas, que hasta ahora reflejan una nueva victoria del candidato 'popular', pero dependiendo de nuevo de Vox, que tendría en su mano la llave tanto para este gobierno como para los de Aragón y Extremadura, después de las elecciones de los últimos meses. Desde la configuración del Estado de las Autonomías, el PP es el único partido que ha gobernado la región (en 2022 conformó gobierno con Vox, pero el partido de Santiago Abascal rompió el pacto un año después al igual que otros gobiernos autonómicos por discrepancias con el Partido Popular en política migratoria).

Mañueco (PP): "Hoy decidimos el Gobierno que queremos" El candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha votado pasadas las 11.30 y ha invitado a "una gran participación" en una jornada en la que "decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años". ““ Ha insistido a los ciudadanos en ir a las urnas "para sentirnos responsables y partícipes del gobierno" que salga de ellas. Además, ha deseado que la jornada transcurra con normalidad. Mañueco ha acudido a votar junto a sus hijas, que están de apoderadas en una mesa electoral, tras una campaña que le ha dejado "buenas sensaciones".

Martínez (PSOE) confía en "dar un vuelco a Castilla y León" El candidato socialista, Carlos Martínez, ha depositado su voto a las 10.30 horas en el Colegio Fuente del Rey de Soria, en un día de "tensión y nervios" en el que tiene "un nudo en el estómago permanente". ““ Pese a ello, ha llamado a los ciudadanos a "alzar la voz" para "hacer visible" Castilla y León a través de las urnas y ha confiado en ser la fuerza más votada "para gobernar y dar ese vuelco a una Comunidad tras 43 años bajo el gobierno de la derecha". Tras depositar su papeleta, Martínez ha subrayado la importancia de este día en el que la ciudadanía es protagonista como la "esencia de la democracia". Con todo, espera que estos comicios sirvan de "revulsivo" para el PSOE "también a nivel nacional" y para "un triunfo del progresismo en España".

Pollán (Vox) llama a ir con "esperanza" a las urnas para decidir "el futuro" de la comunidad El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, que en la pasada legislatura ha ejercido también de presidente de las Cortes de Castilla y León, ha votado a las 10.15 en un colegio Carbajal de la Legua (León), donde ha asegurado que hoy es un día de "esperanza" e "ilusión" para elegir el cambio en Castilla y León. ““ Él mismo ha dicho que afronta la jornada tranquilo y con esa ilusión y esperanza tras una campaña electoral "muy intensa". "Deseando que los castellanos y los leoneses decidan lo que quieren, el futuro que quieren para esta Comunidad". Por otra parte, al igual que otros candidatos, ha enviado un mensaje de "ánimo y fuerza" a las personas que hacen posible este domingo las elecciones: "Son los mejores garantes de que todo ocurra dentro de la más absoluta normalidad".

Gallego (UPL): "La voz del leonesismo tiene que estar en las Cortes" Alicia Gallego, de Unión del Pueblo Leonés, ha votado en Santa María del Páramo (León), municipio del que es alcaldesa, desde donde ha llamado a votar porque "la voz del leonesismo tiene que estar donde se pueden resolver los problemas, en las Cortes". ““ Gallego ha dicho esperar que la participación sea alta y que su partido, UPL, logre al menos el cinco por ciento de los votos necesarios para tener grupo parlamentario propio en las Cortes. Con todo, se ha mostrado satisfecha con el trabajo realizado en la campaña y ha confiado en que el buen tiempo favorecerá la participación.

Ceña (Soria ¡YA!) llama a votar para que "no decidan otros" el futuro de la región El cabeza de lista de Soria ¡YA!, José Ángel Ceña, ha llamado a votar en este día "ilusionante" y de "mucha responsabilidad" para que "no decidan otros" el futuro de la región. Ceña ha sido el primero en depositar su voto, a las 09.45 en el colegio Pico Frentes de Soria. ““ Desde allí, ha dicho que espera "mantener o mejorar los resultados de hace cuatro años, ser la fuerza más votada y repetir los tres procuradores". Ceña también ha mostrado su confianza en que los Cuerpos de Seguridad del Estado y los encargados de conservación de carreteras hagan su trabajo para minimizar los problemas por la nieve en la zona de las Tierras Altas.

Llamas (Podemos) apela a votar "en conciencia" para un futuro "mejor" El candidato de Podemos-AV a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha ejercido su voto en el colegio Claudio Moyano de Zamora, desde donde ha llamado a votar "en conciencia" porque está en juego el futuro de la comunidad. ““ Llamas, que aunque es cabeza de lista por Valladolid vota en Zamora donde está empadronado, ha animado a la participación y ha pedido "que nadie se quede en casa" porque hay mucho "en juego". Por úlimo, ha mostrado su deseo de que la jornada se desarrolle "con plena normalidad democrática" y ha recordado que este domingo está en juego la posibilidad de que haya "una situación de cambio que creo que mucha gente anhela".

Trápaga (Cs): "Es un día muy importante para Castilla y León" La candidata de Ciudadanos por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas en un "día muy importante para Castilla y León". Trápaga ha pedido a los votantes su apoyo porque en su opinión, se necesaria "una tercera vía que no sea un bipartidismo que se queda inmóvil, que solo obedece a Madrid". La candidata ha insistido en que un solo procurador puede ejercer el cambio. Castilla y León es la única comunidad autónoma donde Ciudadanos mantiene representación tras obtener un escaño en 2022. En los últimos años, el partido ha ido desapareciendo del mapa nacional y las encuestas no prevén que vaya a poder mantenerse en las Cortes de Castilla y León en la próxima legislatura.

Pascual (XAV): "Ávila necesita mucho más" El candidato de Por Ávila (XAV), Pedro Pascual, ha llamado a votar con "ánimo" e "ilusión" en una jornada en la que "se juega muchísimo" la provincia. ““ Pascual ha votado en las instalaciones del Parque del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila, desde donde ha dicho que espera conseguir tener un segundo procurador en las Cortes. Su formación logró entrar en el parlamento autonómico con un procurador en los anteriores comicios. "Los abulenses tienen que saber que Ávila necesita y merece mucho más en infraestructuras, en educación y, sobre todo, merece más en sanidad", ha sostenido el número uno de Por Ávila, recogiendo el lema empleado por su partido durante la campaña.