La participación en las elecciones de Castilla y León sube 1,3 puntos hasta el 12,6% a las 11.30 horas

La participación en las elecciones de Castilla y León de este domingo, 15 de marzo, ha alcanzado el 12,63% hasta las 11.30 horas de la mañana, lo que supone 1,33 puntos más que hace cuatro años, según los datos difundidos por la Junta de Castilla y León a partir de la información de más del 99% de las mesas comunicadas.

La participación será una de las claves de la jornada electoral, ya que en 2022 ya se registró la participación más baja en unos comicios autonómicos.

Las provincias con mayor participación son Soria (13,7%), Segovia (13%) y Valladolid (13%). León, Ávila y Zamora, por el contrario registran a esta hora las participaciones más bajas.

La participación sube en todas las provincias de Castilla y León, desde el medio punto de Ávila hasta el los 1,9 puntos de León o 1,7 puntos de Zamora.

En todas las capitales de la región sube también la participación. En Valladolid ciudad se ha registrado un 13,2% de afluencia a las urnas, un 0,8 puntos más que hace cuatro años. En Burgos capital, la segunda más poblada de Castilla y León, roza el 13%, lo que supone 1,3 puntos más. En el siguiente mapa y tabla se puede buscar la participación de cada uno de los municipios:

A las 11.30 los municipios, la mayor participación se ha registrado en Asturianos, un pequeño pueblo de Zamora de apenas 250 habitantes. Allí había votado el 75,8% del censo a apenas dos horas y media después de que se abrieran los colegios electorales. En este municipio se ha registrado también el mayor incremento de la participación ya que hace cuatro años a la misma hora solo habían depositado su papeleta el 8%. Entre las menores participaciones, se encuentran las de San Pelayo de Guareña, en Salamanca, y Zapardiel de la Ribera, en Ávila. Ambos son pueblos de menos de 100 habitantes y una participación en torno al 1,2% a las 11.30 horas.

Al margen de Asturianos, las mayores subidas de participación se han recogido en Tremedal de Tormes, en Salamanca, donde ya ha votado la mitad del censo frente al 8% que lo había hecho en 2022. El mayor descenso de participación han tenido lugar en en Mediamedinilla, en Burgos, de tan solo 9 habitantes. En 2022 a las 11.30 horas había votado todo el censo y este año solo lo ha hecho el 75%. En este mapa puede verse las variaciones: