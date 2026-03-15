Vox sube solo un escaño más pero sigue siendo clave para gobernar: "Vamos a influir de una manera determinante"

Vox, con Carlos Pollán, como candidato a la Presidencia de Castilla y León, ha logrado 14 procuradores, uno más que en 2022, y de nuevo tendrá la llave de la gobernabilidad en esta comunidad autónoma. La formación de Santiago Abascal ha mejorado tímidamente su posición en las Cortes autonómicas pero no ha logrado alcanzar la barrera del 20% de los votos como apuntaban las encuestas —se ha quedado en el 18,9% con el 98% del escrutinio hecho —y se ha consolidado como tercera fuerza, pero frena su crecimiento tras dispararse en los comicios de Extremadura y Aragón —en el primer caso hasta lograr doblar sus representantes—.

"Se confirma vox es una realidad consolidada, hace poco mas de un año nos daban por muertos, pero ha quedado claro que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy", ha afirmado Pollán, que ha valorado ante los medios los resultados en esta ocasión sin ninguno de los dirigentes nacionales después de haber estado arropado por Abascal a lo largo de toda la campaña.

El PP ha conseguido 33 escaños, dos más, pero dependerá una vez más de Vox para que su candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pueda tener la mayoría absoluta de 42 escaños en la investidura. El PSOE también ha conseguido dos puestos más en las Cortes autonómicas, 30, sin embargo se mantiene alejado de cualquier pacto de gobernabilidad, ya que el resto de partidos regionalistas solo suman cinco escaños: los tres procuradores con los que se mantiene Unión del Pueblo Leónes (UPL), uno Soria ¡Ya! -que pierde dos — y otro Por Ávila (XAV).

La mayoría absoluta para gobernar sin apoyos en estas elecciones es de 42 representantes —la mitad más uno del total de 82—. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria aleja cada vez más esta posibilidad y desde las elecciones de 2019 el candidato más votado, el PP en este caso, tiene que pactar para poder formar gobierno en esta comunidad autónoma.

Por provincias, es en Valladolid donde Vox ha logrado más representantes, tres de los 15 que se decidían por esta circunscripción, seguida por León, Salamanca y Burgos, con dos procuradores en cada una, y un procurador respectivamente en Palencia, Segovia y Soria.

El partido de Santiago Abascal logró 13 diputados en las anteriores elecciones del 8 de febrero de 2022, con el 17,64% de los sufragios. Los procuradores de Vox en las Cortes autonómicas se dispararon de uno a 13, aunque a mitad de la legislatura, a raíz de la ruptura con el PP y la salida de los gobiernos autonómicos dos de sus representantes quedaron fuera del grupo tras ser expulsados por diferencias con la dirección del partido.

Estas son las primeras elecciones que afronta el partido de Abascal en esta comunidad autónoma desde la crisis con el PP en los gobiernos autonómicos y la dimisión de Juan García-Gallardo como vicepresidente de la Junta y dirigente por "discrepancias" con la dirección nacional del partido, ante la que echa en falta "lealtad recíproca". El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, alegó entonces que su dimisión se había producido porque no había querido firmar la expulsión del grupo parlamentario de dos diputados autonómicos que habían criticado al entorno de Abascal, Ana Rosa Hernando Ruiz y Javier Bernardo Teira Lafuente.

Pollán ha elegido un hotel de la localidad de Arroyo de la Encomienda para seguir el escrutinio de los votos y los últimos datos de la noche electoral.

El último sondeo publicado por Sigma2 para El Mundo publicado apenas una hora antes de cerrar los colegios electorales, vaticinaba la victoria para el PP, un resultado similar al de los anteriores comicios para el PSOE y un resultado más favorable para Vox del que ha obtenido ya que le daba un 21% de los sufragios.

Las últimas encuestas publicadas el pasado 9 de marzo indicaban que el PP sería de nuevo el partido más votado, pero sin mejorar su resultado respecto a 2022, cuando obtuvo 31 escaños, y que el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tendría que pactar como en las anteriores elecciones con un Vox reforzado para el que pronosticaban 18 procuradores —cinco escaños más que en la última legislatura.