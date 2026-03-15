Por Ávila mantiene su único escaño: "Se nos va a oír en Valladolid más que en estos cuatro años"

Por Ávila (XAV) logra mantener su representación en las Cortes de Castilla y León. Su candidato, Pedro Pascual, revalida así el único escaño que el partido posee en el Parlamento autonómico desde que concurrió por primera vez a unos comicios regionales en 2019. Pero la formación sufre un descenso en el número de votos respecto a anteriores comicios, especialmente en la capital abulense.

Desde La Posada de la Fruta, un restaurante ubicado en una casa señorial del siglo XVI en pleno casco histórico de la ciudad amurallada, se respira una tranquilidad apabullante al cierre de las urnas. Justo encima del local se encuentra la sede de Por Ávila, donde los miembros del partido han seguido al detalle el recuento de la noche electoral. De pronto, un apagón corta el ambiente. “Los plomos están subidos”, comentan. Tras veinte minutos de expectación, la luz vuelve finalmente y en la sede se celebra.

Un par de horas más tarde, ha llegado la celebración de los resultados. "No quepo en mí. Estoy contentísimo", ha afirmado Pascual. Acto seguido ha asegurado que no va a decepcionar a los abulenses: "Se va a oír Ávila en Valladolid más de lo que se ha oído estos cuatro años". El procurador ha asegurado que va a representar los intereses de todos los abulenses, los que le han votado y los que no.

Desde Por Ávila aseguran que el proyecto queda "consolidado". En la provincia se reparten siete procuradores. Todas las formaciones han mantenido sus escaños respecto a las elecciones de 2022: tres para el PP, dos para el PSOE, uno para Vox y uno para Por Ávila.

En cuanto a la pérdida de votos, especialmente marcada en la capital, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha afirmado que el descenso le parece "insignificante". "No se puede extrapolar ningún resultado de estas elecciones en clave municipal", ha señalado. Acto seguido ha insistido en que lo importante es que mantienen la voz de Ávila en Valladolid.

Tras las declaraciones a los medios, se han acercado al restaurante a celebrarlo con sus seguidores. "¡Sí, sí, sí, nos vamos a Valladolid!", han vitoreado. Cuando han cesado los aplausos y los bailes, Pascual ha afirmado que "esto es un triunfo". "Es un puñetero éxito. Somos una provincia muy pequeña, periférica, y mirad donde estamos. No os podéis imaginar la alegría que tengo ahora mismo", ha afirmado.