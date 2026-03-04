Pascual (XAV) denuncia el "desquilibrio territorial" y el "centralismo" que padece Ávila

El candidato de Por Ávila (XAV) a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha denunciado este miércoles que la Comunidad Autónoma lleva "casi 40 años con el mismo Gobierno" y sigue "habiendo mucho desequilibrio territorial entre las provincias periféricas de esta comunidad tan grande por el centralismo al que siempre se ha dedicado el partido que ha gobernado todos estos años".

En una entrevista en La Hora de La 1, ha criticado una vez más el "olvido" al que se somete a Ávila, la provincia que representa, y ha subrayado que las "prioridades" son mejorar en "materia sanitaria" y solventar los problemas de "infraestructuras" que hay: "Estamos muy cerca de Madrid, pero tan lejos de Madrid a la vez; muy cerca de Valladolid y tan lejos de Valladolid".

Pascual ha incidido en que la orografía es "muy complicada" en Ávila y ha lamentado que no haya "ni un solo kilómetro de autovía autonómica", que no haya "ni un solo túnel" y "el transporte público es muy deficitario". También ha clamado contra los incendios que asolan "todos los años" a Ávila: "No podemos seguir así", ha insistido.