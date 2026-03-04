Pascual (XAV) denuncia el "desquilibrio territorial" y el "centralismo" que padece Ávila
- El candidato de Por Ávila ha sido entrevistado en La Hora de La 1
- Asegura que su partido no tiene "ninguna línea roja" y que está abierto al "diálogo" tras el 15M
El candidato de Por Ávila (XAV) a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha denunciado este miércoles que la Comunidad Autónoma lleva "casi 40 años con el mismo Gobierno" y sigue "habiendo mucho desequilibrio territorial entre las provincias periféricas de esta comunidad tan grande por el centralismo al que siempre se ha dedicado el partido que ha gobernado todos estos años".
En una entrevista en La Hora de La 1, ha criticado una vez más el "olvido" al que se somete a Ávila, la provincia que representa, y ha subrayado que las "prioridades" son mejorar en "materia sanitaria" y solventar los problemas de "infraestructuras" que hay: "Estamos muy cerca de Madrid, pero tan lejos de Madrid a la vez; muy cerca de Valladolid y tan lejos de Valladolid".
Pascual ha incidido en que la orografía es "muy complicada" en Ávila y ha lamentado que no haya "ni un solo kilómetro de autovía autonómica", que no haya "ni un solo túnel" y "el transporte público es muy deficitario". También ha clamado contra los incendios que asolan "todos los años" a Ávila: "No podemos seguir así", ha insistido.
Niega tener "líneas rojas" para pactar tras las elecciones
Preguntado por posibles acuerdos tras las elecciones, Pascual ha asegurado que Por Ávila no tiene "ninguna línea roja" y que está abierto al "diálogo", pues son "un partido muy transversal", que lo único que les mueve es defender "las necesidades de los abulenses".
Por otra parte, el candidato de XAV ha reivindicado la importancia de tener "buenas comunicaciones" para que puedan acudir empresas a Ávila, y también ha defendido apoyar al sector primario, pues ha considerado que si se logra "vincular" a la gente joven al campo, se podría luchar contra la despoblación.
Además, ha defendido que Ávila sea "una provincia universitaria", por lo que ha abogado por establecer "mas grados universitarios", pero también por implantar "nuevos ciclos de FP", porque cree que así se podrá "retener el talento" en la provincia".
Otras noticias de las Elecciones de Castilla y León 2026
- Quién es quién en las elecciones de Castilla y León
- Castilla y León, en datos: la comunidad más grande de España no logra frenar la despoblación ni el envejecimiento
- Castilla y León mira de reojo los resultados de Aragón y Extremadura ante su próxima cita con las urnas
- Elecciones en Castilla y León: Calendario y fechas clave en los comicios
- El PP gana las elecciones lejos de la mayoría absoluta y queda en manos de Vox para gobernar