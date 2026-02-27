Las mejores fotos de la campaña de las elecciones en Castilla y León 2026 y los actos de los políticos

La campaña electoral rumbo a las elecciones a la Junta de Castilla y León del 15 de marzo ya está en marcha. Tras la tradicional pegada de carteles, los candidatos ya recorren de un extremo a otro la extensa comunidad autónoma en busca de votos.

En total, los castellanos y leoneses eligirán el 15-M a 82 nuevos procuradores para su parlamento autonómico, uno más respecto a 2022. Estarán repartidos de la siguiente forma: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, siete por Zamora, siete también por Ávila, otros siete por Palencia, siete igualmente por Segovia (uno más por crecimiento de la población) y cinco por Soria. A continuación te dejamos las mejores fotos de la campaña electoral.

La tradicional pegada de carteles El candidato del PP a la Persidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la derecha del cartel de campaña Sebastián Hipperdinger Sebastián Hipperdinger / Europa Press El candidato del PP a la Persidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la derecha del cartel de campaña junto a los miembros de la candidatura de la formación en Valladolid este jueves. Posteriormente, se trasladó hasta Salamanca, ciudad en la que fue alcalde, para dar un mitin antes de la tradicional pegada de carteles.

Sánchez en el arranque de campaña del PSOE El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), participa junto al candidato del PSOE EFE/Santi Otero El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), participó en el arranque de campaña junto al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez (d) y al cabeza de lista por Burgos a la Junta, Daniel de la Rosa (c) en el claustro del Monasterio de San Juan.

Pollán (Vox) inicia la campaña en León Carlos Pollán, candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Castilla y León, inicia la campaña electoral hoy jueves en León EFE/J.Casares El candidato de Vox, Carlos Pollán, eligió León para dar el pistoletazo de salida a la campaña. Lo hizo pegando su cartel con la cara de Abascal y el mismo lema que en las anteriores autonómicas por parte de su partido: "Sentido Común".

UPL también pega su propio cartel con su candidata Alicia Gallego, candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Junta de Castilla y León, durante la pegada de carteles hoy viernes en León dando inicio a la campaña electoral. EFE/CASARES También en León, Unión del Pueblo Leonés y su candidata Alicia Gallego, la única mujer entre las ocho que tienen representación en el parlamento autonómico que va como cabeza de lista, han pegado su propio cartel.

Soria ¡Ya! arranca con el lema de "rebelate" Ceña destapa el cartel de Soria ¡YA! en el inicio de la campaña electoral EUROPA PRESS EUROPAPRESS Aunque no tuvo ningún mitin, el candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha pegado los carteles de su formación en un pabellón de Soria. En la imagen, Ceña destapa el cartel de Soria ¡YA! en el inicio de la campaña electoral.

Podemos inicia en Valladolid Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, participa en el acto de pegada de carteles que se celebra en Valladolid. EFE/NACHO GALLEGO Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, participó en el acto de pegada de carteles que se celebró en Valladolid.

Ciudadanos se presenta con nueva candidata La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, fue la responsable de iniciar la campaña de su formación en la ciudad vallisoletana en un acto durante la tarde de este jueves. La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga CSD CS