Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado elecciones en esta comunidad autónoma el 15 de marzo, último día que establecía el plazo legal tras agotar la legislatura, dado que los últimos comicios se celebraron de forma anticipada el 13 de febrero tras la ruptura con Ciudadanos.

El Consejo de Gobierno de este lunes aprueba el decreto de convocatoria de los comicios, que se publicará este martes. Sin embargo, Mañueco ha suspendido la convocatoria de prensa que tenía prevista para dar cuenta de él debido al terrible accidente ferroviario de este domingo en Adamuz, Córdoba, que ha dejado, al menos, 39 fallecidos y más de una veintena de heridos graves.

En su lugar, la Junta ha emitido un comunicado informando de esta fecha y justificando la suspensión de la rueda de prensa "ante la extrema gravedad" del accidente "y por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familias".

"Castilla y León se une al dolor de los afectados. El presidente traslada sus más sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas", prosigue la nota, que incide en que, "en momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco considera que el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración".

La fecha del 15 de marzo era la última posible para poder celebrar los comicios en domingo, cumpliendo así con el plazo de 25 días con respecto a la expiración del mandato de las Cortes de Castilla y León, fechado el 13 de febrero de 2022.

La única alternativa a eso sería ya que Mañueco optara por celebrar las elecciones en una jornada laborable, algo que ya ocurrió en la Comunidad de Madrid en 2021, pero que en aquel caso estaba motivado por el temor del PP a una moción de censura de PSOE y Cs, mientras que lo habitual en las últimas décadas en España es que se convoquen en domingo, para facilitar el voto.

Mañueco agota la legislatura pese a ruptura con Vox De este modo, Mañueco llevará a puerto su idea de agotar la legislatura, pese a las dificultades que ha encontrado especialmente desde que, mediada la legislatura, la ruptura con Vox le llevó a una situación de inestabilidad y minoría parlamentaria, hasta el punto de que no ha podido aprobar ninguno de los dos presupuestos que ha intentado sacar adelante (2025 y 2026). La única salvedad que introducía Mañueco en este argumento de agotar la legislatura era que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), optara por adelantar las elecciones generales, algo que no ha ocurrido, y ni siquiera la existencia de otras fechas electorales cercanas en Extremadura -ya celebradas- y Aragón -previstas para el 8 de febrero- le han animado a reunirlas. Tras meses de enfrentamiento duro con Vox en las Cortes de Castilla y León, marcado por el reproche principal de mantener una "pinza" con el PSOE en contra del PP, todo parecía encaminado a que el rechazo de la oposición a aprobar el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 podía ser el argumento definitivo en diciembre, pero la cercanía con el final ordinario de la legislatura han llevado finalmente a Mañueco a optar por esta otra fórmula.