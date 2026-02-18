Un total de 131 candidaturas de 26 partidos concurren a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes las listas definitivas de los partidos políticos y coaliciones que concurren a las elecciones del próximo 15 de marzo. Así, se han ratificado un total de 131 candidaturas por 26 formaciones políticas, de las que nueve concurren en las nueve provincias de Castilla y León.

Las nueve formaciones políticas con candidaturas en todas las provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo-En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).

Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas, con 17 en total, seguida de León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas; Palencia, con 15; Ávila y Burgos, con 14, Soria, con 12, y Segovia, con 11.

UPL, partido que consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022, se presenta en tres provincias (León, Salamanca y Zamora), y Soria ¡Ya!, que también contó con tres procuradores, se presenta solo por la circunscripción soriana.

En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas por Ávila y por Valladolid, al igual que en 2022, y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, que también consiguió un escaño en las últimas elecciones, se presenta en siete de las nueve circunscripciones --todas las provincias salvo Segovia y Palencia--.