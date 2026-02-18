Un total de 131 candidaturas de 26 partidos concurren a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León
- Solo nueve partidos presentan listas en todas las circunscripciones
- Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas, con 17 en total
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes las listas definitivas de los partidos políticos y coaliciones que concurren a las elecciones del próximo 15 de marzo. Así, se han ratificado un total de 131 candidaturas por 26 formaciones políticas, de las que nueve concurren en las nueve provincias de Castilla y León.
Las nueve formaciones políticas con candidaturas en todas las provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo-En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).
Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas, con 17 en total, seguida de León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas; Palencia, con 15; Ávila y Burgos, con 14, Soria, con 12, y Segovia, con 11.
UPL, partido que consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022, se presenta en tres provincias (León, Salamanca y Zamora), y Soria ¡Ya!, que también contó con tres procuradores, se presenta solo por la circunscripción soriana.
En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas por Ávila y por Valladolid, al igual que en 2022, y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, que también consiguió un escaño en las últimas elecciones, se presenta en siete de las nueve circunscripciones --todas las provincias salvo Segovia y Palencia--.
La España Vaciada y otros partidos
El movimiento España Vaciada se presenta en Palencia y en Salamanca y con las coaliciones provinciales Ahora Decide-España Vaciada, en Zamora, y Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid.
Entre las formaciones que optan a conseguir uno de los 82 escaños en juego figura 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco)' con listas en las nueve provincias. También ha presentado listas 'Por un mundo más justo (Mundo+Justo)' con aspiraciones en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.
En Zamora, se presenta 'Soberanía Alimentaria Española', en Palencia 'Vamos Palencia', en Burgos 'Vía Burgalesa Municipalista (VBM)', en Ávila Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.) y en León se presentan Proyecto Alantre y Coalición por El Bierzo. Y PREPAL (Partido Regionalista del País Leonés) ha presentado listas en León, en Salamanca y en Zamora.
En el caso de Falange Española de las J.O.N.S., presenta listas en las provincias de Ávila, Palencia y Valladolid.
Candidaturas por provincias
Así, en Ávila, las catorce candidaturas están sustentadas por PSOE, PP, Falange, Podemos-AV, Por Ávila, Vox, IU, Ciudadanos, PACMA, Nueve, PCAS-TC, Escaños en blanco, Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.) y SALF.
En el caso de Burgos, hay otras catorce candidaturas formalizadas por PSOE, PP, Podemos-AV, Vox, Partido Comunista, Mundo+Justo, Vía Burgalesa, Cs, IU, PCAS-TC, PACMA, Escaños en blanco, Nueve y SALF.
Por su parte, en León se han presentado 16 candidaturas: PSOE, PP, P. Alantre, UPL, Podemos-AV, PACMA, PCAS-TC, Nueve, Ciudadanos, Partido Comunista, Coalición por el Bierzo, Escaños en blanco, Vox, IU, PREPAL y SALF.
En Palencia se han presentado 15 candidaturas sustentadas por PSOE, PP, España Vaciada, Falange, Escaños en blanco, IU, Vox, PACMA, Vamos Palencia, Mundo+Justo, Partido Comunista, PCAS-TC, PANCAL-URC, SALF y Podemos-AV.
Y en Salamanca las 16 candidaturas presentadas están impulsadas por Nueve, PP, UPL, Partido Comunista, España Vaciada, PSOE, Podemos-AV, Ciudadanos, Vox, IU, Escaños en blanco, PREPAL, PCAS-TC, Mundo+Justo, PCMA y SALF.
Por su parte, en Segovia se presentan once opciones electorales de PP, Mundo+Justo, PSOE, Nueve, Podemos, Vox, PACMA, IU, PCAS-TC, Escaños en blanco y SALF.
En Soria son doce las listas presentadas. Los partidos son PP, PSOE, Soria ¡Ya!; Nueve CyL; Podemos-AV; Vox; Cs; Escaños en Blanco; IU-NS-UQ; Pacma; PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta (SALF).
Valladolid es la provincia en la que más candidaturas se han presentado con un total de 17 partidos. Así, las listas publicadas incluyen al PSOE, PP; Falange Española, Nueve Castilla y León; Pancal-Urci; Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos; Pacma; IU-MS-UQ; Vox; Por Ávila; Municipalistas-España Vaciada; Partido Comunista de los Trabajadores de España; Podemos-AV; Mundo más Justo; Ciudadanos, PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta.
Asimismo, en Zamora son 16 los partidos que han registrado listas. Se trata de PSOE, PP; Ahora decide-España Vaciada; Podemos-AV; UPL; Partido Animalista (Pacma); IU-MS-UQ; Vox; Partido Regionalista del País Leonés; Nueve Castilla y León; Escaños en Blanco; Cs; PCAS-TC; Por un Mundo Más Justo; Soberanía Alimentaria Española y Se Acabó la Fiesta.
