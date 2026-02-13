Feijóo avisa a Vox de que aunque el PP esté "abierto" a pactos, "no significa perder el respeto" a sus votantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes a Vox, aunque sin mencionarle expresamente, que aunque en su partido estén "abiertos" a llegar a pactos y "a que otros se sumen", eso "no significa perder el respeto" a votantes 'populares'.

Lo ha dicho en un acto de precampaña en el Teatro Liceo de Salamanca, donde se ha realizado la proclamación de la lista del PP en las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, y en la que se ha ratificado a Alfonso Fernández Mañueco como el candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta.

Feijóo ha advertido de que en el PP tienen "palabra" y "principios" y que quien quiera a "alguien que no tiene principios ni límites, que vote a Pedro Sánchez o pacte con él".

Asimismo ha reivindicado que el PP ha ganado "indiscutiblemente" en las elecciones en Extremadura y Aragón y el "PSOE ha quedado vapuleado indiscutiblemente", y sobre Vox, al que no ha nombrado, le ha criticado que se presenten como "los vencedores de la noche".

Por ello, Feijóo ha ironizado con que los partidos que fueron segunda y tercera fuerza en dichas citas electorales "se dedican a darle lecciones al que gana", algo que ha considerado que "no parece razonable".

Mañueco avisa también de que pondrá "las condiciones" para pactar También Mañueco ha lanzado un aviso en la misma línea a los de Santiago Abascal, aunque igualmente sin llegar a nombrarles. El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección se ha mostrado convencido de que el PP ganará las elecciones y será el proyecto "más respaldado", y que por ello pondrán "las condiciones" a la hora de pactar. "Quienes quieren pactar con nosotros, que sepan quiénes somos, qué representamos y a quiénes representamos, que lo tengan claro desde el principio, porque cuando ganemos las elecciones, las condiciones las pondremos nosotros, porque nuestro proyecto será el más respaldado y quien no lo entienda no sabe lo que significa la democracia", ha clamado. Así, Mañueco ha hecho un llamamiento a todos los candidatos que componen su lista para el 15 de marzo para que no se dejen "avasallar" y a "mantener la mirada alta". Y también ha querido dejar claro que "no pactará con el partido de Pedro Sánchez". Según el candidato 'popular', no llegará a acuerdos con el PSOE porque es la formación del "modelo de gestión de Óscar Puente (ministro de Transportes) o de Ana Redondo (ministra de Igualdad)". "Con ese partido no se puede pactar un gobierno y no lo haremos", ha insistido. Asimismo, Mañueco ha afeado a Vox que se saliera de su Gobierno y ha subrayado que el PP no huye de la responsabilidad de gobernar, sino que se queda y afronta lo que sea necesario.