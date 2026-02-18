Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Pueyo y Colell logran el pase a la final y se aseguran el diploma olímpico
- El esquí de fondo y el esquí alpino serán las disciplinas que contarán con participación española este miércoles
Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 entran en los últimos días de competición. Este miércoles, la cita olímpica contará con dos disciplinas con presencia española.
Jaume Pueyo y Marc Colell han logrado el pase a la final en esprint por equipos de esquí de fondo, con Pueyo logrando el segundo mejor tiempo de toda la clasificación, solo superado por el gran Klaebo.
Mientras, Arrietta Rodríguez tomará la salida en la final femenina de eslalon de esquí alpino (10:15h). La agenda completa de la jornada contiene ocho finales.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 18 de febrero, en directo
10:42
Ahora, EN DIRECTO, la clasificación del Slalom femenino en Teledeporte:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
“¿ LA FAVORITA— Teledeporte (@teledeporte) February 18, 2026
Mikaela Shiffrin marca la referencia con 47.13 segundos en el eslalon de #MilanoCortinaOlympics2026
La estadounidense ha sido la séptima en salir. Arrieta Rodríguez sale en el turno 47.
Los Juegos Olímpicos de Invierno en directo, en RTVE Play
10:38
Pueyo y Colell logran el pase a la final con el quinto mejor tiempo y se aseguran el diploma olímpico. Solo Klaebo ha sido capaz de superar el tiempo marcado por el español en el primer sprint.
Marc Colell certifica el pase de España a la final de esprint de relevos de esquí de fondo
5º puesto para España, pase a la final y diploma asegurado
Sólo el gran Klaebo pudo superar el tiempazo de Pueyo
La final, hoy a las 11:45
10:25
Jaume Pueyo marca el mejor tiempo y coloca al equipo español líder, de momento (2:51.75).
¡¡MEJOR TIEMPO PARA JAUME PUEYO!!
Espectacular el español, que pone a España líder en el primer relevo
¿DIRECTO https://t.co/HKumBdLOfU pic.twitter.com/n9sGN2wn76“
10:19
Pueyo sale en la posición decimocuarta. Salen 16 participantes y logran el pase ocho.
EN DIRECTO, en Teledeporte y RTVE Play:
10:13
Nuestros compañeros de VERIFICA RTVE han realizado esta pieza en la que desmontan los bulos más recurrentes en estos Juegos de Invierno.
Bulos sobre los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina: los atletas ucranianos, en el punto de mira
https://www.rtve.es/n/16942564
10:07
La imagen del día la ha protagonizado un espontáneo de cuatro patas en la prueba de sprint de relevo por equipos. Tiene hasta su propia 'foto finish'.
¡Invitado sorpresa en esquí de fondo!
Un perro se cuela en la meta de esquí de fondo y consigue salir hasta en la foto finish
¿DIRECTO https://t.co/HKumBdLOfU pic.twitter.com/SP4XwH6V5p“
9:45
También EN DIRECTO, desde las 10:00 horas, en RTVE Play la clasificación femenina de Slalom, con la participación de la española Aietta Rodríguez.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-alpino-ronda-slalom-femenino-jjoo-invierno-milano-cortina/
9:31
Ahora, EN DIRECTO, en Teledeporte y RTVE Play clasificación sprint por equipos. Turno para la pareja española formada por Jaume Pueyo y Marc Colell.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-fondo-calificacion-sprint-equipos-jjoo-invierno-milano-cortina/
9:10
Además de los eventos con presencia española, la jornada olímpica contará con ocho finales que podrán verse en RTVE Play: la final femenina de aerials de esquí acrobático, la femenina y masculina de esprint por equipos de esquí de fondo, la masculina de slopestyle de snowboard, la femenina de eslalon de esquí alpino, la femenina de relevos de 4 x 6 km de biatlón y la masculina de 500 m y la femenina de 3000 m de patinaje de velocidad. Consulta en este enlace toda la agenda del miércoles.
9:05
La jornada cuenta con doble participación española y lo hace desde bien temprano. A las 10:00h comienza el esprint por equipos de esquí de fondo con Jaume Pueyo y Bernat Sellés. Poco después, alrededor de las 10:15h, Arrietta Rodríguez compite en la final de eslalon de esquí alpino.
9:00
¡Muy buenos días! Sean bienvenidos a una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La cita olímpica entra en los últimos días de competición con mucho por decidir. A partir de este momento, les contaremos lo más destacado que suceda este miércoles en territorio italiano.