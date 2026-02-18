Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Pueyo y Colell logran el pase a la final y se aseguran el diploma olímpico

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 entran en los últimos días de competición. Este miércoles, la cita olímpica contará con dos disciplinas con presencia española.

Jaume Pueyo y Marc Colell han logrado el pase a la final en esprint por equipos de esquí de fondo, con Pueyo logrando el segundo mejor tiempo de toda la clasificación, solo superado por el gran Klaebo.

Mientras, Arrietta Rodríguez tomará la salida en la final femenina de eslalon de esquí alpino (10:15h). La agenda completa de la jornada contiene ocho finales.