Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el miércoles 18 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El miércoles 19 de febrero tenemos triple participación española: Arrietta Rodríguez en la final femenina de eslalon de esquí alpino y Jaume Pueyo y Bernat Sellés en el esprint por equipos de esquí de fondo.

El suizo Loïc Meillard ha logrado su tercera medalla y la primera de oro en estos Juegos en un lugar que se ha convertido en talismán para él. En Cortina d'Ampezzo logró sus primeros dos bronces en un campeonato del mundo y en los Juegos de Milano Cortina (aunque el eslalon se disputa en Bormio) ha logrado sus primeras medallas olímpicas a sus casi 30 años: bronce en eslalon gigante, plata en combinada por equipos y, por fin, oro en eslalon. El suizo tiene un idilio con Italia.

Ocho finales Los platos fuertes de la jornada serán las ocho finales que se podrán ver en RTVE Play. La final femenina de aerials de esquí acrobático, la femenina y masculina de esprint por equipos de esquí de fondo, la masculina de slopestyle de snowboard, la femenina de eslalon de esquí alpino, la femenina de relevos de 4 x 6 km de biatlón y la masculina de 500 m y la femenina de 3000 m de patinaje de velocidad. El día comenzará con los españoles luchando por clasificar a la final en el esprint por equipos de esquí de fondo, y también tendremos el partido masculino de curling entre Italia y Canadá y un partido de cuartos de final de hockey, que aún está por definir. Para finalizar, el repaso diario de la jornada en Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas La china Xu Mengtao es la referencia de los saltos aéreos, con plata en Sochi 2014 y oro en casa, en Pekín 2022. Su compatriota Kong Fanyu y la australiana Danielle Scott pueden ser las alternativas a la campeona. Los escandinavos son los mejores en esprint por equipos femeninos y es de esperar que se disputen el podio entre Noruega, Suecia y Finlandia; en la categoría masculina pueden entrar en disputa con los escandinavos países como Francia o Italia, que tienen atletas potentes. Jaume Pueyo y Bernat Sellés tratarán de buscar un top 10 que sería histórico. El canadiense Mark McMorris lleva tres bronces olímpicos consecutivos en la prueba de slopestyle en snowboard y este año quiere dar el salto de nivel y hacerse con el oro. Llega en plena forma y con grandes resultados, pero tendrá enfrente al vigente campeón olímpico, su compatriota Max Parrot, al anterior, el estadounidense Redmond Gerard, y a la gran promesa, el chino Su Yiming, que ya fue plata en Pekín 2022 con solo 17 años en aquel entonces. La estadounidense Mikaela Shiffrin tratará de no irse de vacío de Milano Cortina en la final de eslalon, pero parten con más posibilidades la austríaca Katharina Liensberger o la vigente campeona, la eslovaca Petra Vlhová. Francia y Suecia son los mejores equipos para los relevos femeninos de biatlón. El chino Liu Shaoang buscará revalidar el trono en los 500 m de patinaje de velocidad y no podrá hacerlo la neerlandesa Suzanne Schulting, lo que deja el 3000 m muy abierto, con opciones para la canadiense Kim Boutin, la estadounidense Arianna Fontana, la china Zhang Yuting o la surcoreana Choi Min-jeong.