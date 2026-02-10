Juegos Olímpicos de Invierno 2026: hora y dónde ver a los atletas españoles en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos a nivel mundial, se están disputando desde el 6 hasta el 22 de febrero. España ha igualado la cifra de participación más alta de atletas españoles, con 20, igualando el récord de Sochi 2014.

España no ha tenido una gran tradición en los deportes de invierno. De hecho, de las 25 ediciones, en las tres primeras no hubo atletas españoles y desde entonces han participado 246 atletas. Solo en París 2024 hubo 383. Desde Barcelona 1992, España presenta más deportistas en cada edición de los Juegos Olímpicos de verano que en toda la historia en los de invierno. El balance son cinco medallas: Paquito Fernández Ochoa (oro en eslalon en esquí alpino en Sapporo 1972), su hija Blanca Fernández Ochoa (bronce en eslalon en Albertville 1992), Regino Hernández y Javier Fernández (bronces en snowboard y patinaje artístico en Pyeongchang 2018) y Queralt Castellet (plata en halfpipe en Pekín 2022), la única que podría repetir en estos Juegos.

Récord de españoles y Queralt Castellet puede repetir medalla Las parejas de patinaje artístico Sofía Val y Asaf Kasimov y Olivia Smart y Tim Dieck; Queralt Castellet, medalla de plata en halfpipe en Pekín 2022; Daniel Milagros y Nil Llop, en 1.000 y 500 metros, respectivamente, de patinaje de velocidad; Nora Cornell, en big air de snowboard; Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell, en sprint y 10 km de esquí de fondo y Pueyo y Sellés por parejas; Tomàs Guarino, en el programa corto de patinaje artístico; Lucas Eguibar y Álvaro Romero, en cross de snowboard; Quim Salarich y Arrietta Rodríguez, en eslalon de esquí alpino; y Oriol Cardona, Ot Ferrer, Ana Alonso y María Costa, en esquí de montaña. También puedes disfrutar de los españoles que ya han participado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en la colección 'Españoles en Milano-Cortina' en RTVE Play.

Pruebas con españoles que se pueden ver en RTVE Play: Pulsa en el link que quieras e irás al directo de la competición que elijas Miércoles 11 de febrero 10:30 horas: Clasificación halfpipe de snowboard (Queralt Castellet)

18:30 horas: Final de 1000m de patinaje de velocidad (Daniel Milagros)

19:30 horas: Final programa libre de patinaje artístico (Sofía Val y Asaf Kasimov y Olivia Smart y Tim Dieck) Jueves 12 de febrero 10:55 horas: Clasificación de cross en snowboard (Lucas Eguibar y Álvaro Romero) Si clasifican este mismo día hay octavos (13:45), cuartos (14:18), semifinales (14:39) y final (14:56) 19:30 horas: Clasificación halfpipe de snowboard (si se clasifica Queralt Castellet) Viernes 13 de febrero 11:45 horas: Final 10 km de esquí de fondo (Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell)

19:00 horas: Final individual de programa libre en patinaje artístico (Tomàs Guarino) Sábado 14 de febrero 17:00 horas: Final de 500m de patinaje de velocidad (Nil Llop) Lunes 16 de febrero 10:00 horas: Carrera 1 de eslalon gigante de esquí alpino (Quim Salarich)

10:30: Clasificación de slopestyle de snowboard (Nora Cornell) Si clasifica, la final sería el martes 17 a las 13:00 horas 13:30 horas: Carrera 2 (final) de eslalon gigante de esquí alpino (Quim Salarich) Miércoles 18 de febrero 10:00 horas: Carrera 1 de eslalon de esquí alpino (Arrieta Rodríguez)

10:15 horas: Clasificación de sprint libre equipos de esquí de fondo (Jaume Pueyo y Bernat Sellés) Si clasifican, la final es a las 13:30 horas 13:30 horas: Carrera 2 (final) de eslalon de esquí alpino (Arrieta Rodríguez) Jueves 19 de febrero 09:50 horas: Series de sprint de esquí de montaña (Ana Alonso y María Costa) Si clasifican a las 12:55 horas son las semifinales y a las 13:55, la final 09:50 horas: Series de sprint de esquí de montaña (Oriol Cardona y Ot Ferrer) Si clasifican a las 13:25 horas son las semifinales y a las 14:15, la final Sábado 21 de febrero 13:30 horas: Final de relevos mixtos de esquí de montaña (Ana Alonso y Oriol Cardona)