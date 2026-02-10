Un medallista noruego confiesa una infidelidad al acabar su prueba en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026

Es una seria candidata a ser una de las historias y declaraciones más virales de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

“Sturla Holm Laegreid ha dejado unas declaraciones jamás escuchadas tras ganar una medalla olímpica.



Tras su bronce en biatlón, el noruego se lo dedicó a “la persona que engañó hace tres meses, el mayor error de su vida”#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/5OxarwAlaL“ — Teledeporte (@teledeporte) February 10, 2026

El noruego Sturla Holm Laegreid, nada más ganar la medalla de bronce en biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno el martes, hizo una sorprendente confesión: ha engañado a su novia hace tres meses y le pide abiertamente otra oportunidad.

«Hay alguien con quien quería compartirlo y que quizá no esté viendo la televisión hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más bonita y amable del mundo», afirmó.