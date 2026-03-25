Simulador de la renta 2025: cómo utilizarlo para saber si la declaración sale a pagar o a devolver

¿Es posible conocer el resultado de la declaración de la renta antes de que empiece la campaña oficialmente? Así es, y para ello hay que usar una herramienta a la que ya pueden acceder los contribuyentes: el simulador de la renta. Pero, ¿cómo funciona exactamente y qué se necesita para usarlo? Te lo explicamos paso a paso.

¿Qué es el simulador de la renta y por qué es útil? Es una alternativa que permite conocer con antelación si la declaración saldrá a pagar o a devolver antes de presentarla en el periodo voluntario. Al ser un simulador, no tiene validez oficial ni legal, de modo que al utilizarlo no se está presentando la declaración de forma definitiva. Por tanto, no hay que confundirlo con el borrador, al que se podrá acceder desde el 8 de abril y que sí permite entregar la declaración de forma online. El simulador es una herramienta que empieza desde cero, es decir, hay que introducir los datos de forma manual. Por ello, para que el resultado sea lo más preciso y ajustado a la realidad, el contribuyente tendrá que tener su documentación fiscal a mano e ir rellenando los campos correspondientes. Por ejemplo, las nóminas y, en caso de ser autónomo, los recibos e ingresos derivados de la actividad. También las escrituras de inmuebles que se tengan en propiedad, recibos del IBI, contratos de alquiler y compra de viviendas, locales y plazas de garaje, así como justificantes de compraventa de acciones y criptomonedas donde se reflejen las fechas y cuantías. Para completar esta información, es recomendable consultar los datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria, que es la información que Hacienda dispone en su registro.

¿Quién puede utilizarlo? Es un servicio gratuito al que puede acceder cualquier persona. Se encuentra en la web del organismo, con el nombre 'Renta Web Open'.

¿Cómo usarlo? El primer paso es crear una nueva declaración y rellenar los campos de nombre, apellidos, domicilio fiscal y estado civil. Una vez hecho esto, aparecerá en pantalla una página con el resumen de la declaración que es, en apariencia, igual que la que luego se presenta oficialmente. Resumen de la declaración en el simulador de la renta. RTVE.es Partiendo de ahí, hay que ir rellenando los datos casilla por casilla. Por ejemplo, en el caso de tener inmuebles en propiedad, se tiene que acudir al apartado 'Datos Económicos' y, dentro del mismo, al de 'Bienes Inmuebles'. Una vez dentro, se podrá introducir la información sobre la referencia catastral, si es vivienda habitual o está arrendada a terceras personas. Aquí también se pueden reflejar los gastos deducibles, por ejemplo, por reparación y conservación. Apartado de bienes inmuebles en el simulador de la renta RTVE.es En muchas declaraciones también es común introducir los rendimientos de trabajo —también dentro del apartado 'Datos Económicos'— y, para ello, se necesitará tener a mano las cuantías percibidas, las retenciones y, si es el caso, las contribuciones a planes de pensiones o cuotas de sindicatos. Por otro lado, si se han vendido criptomonedas hay que ponerlo en el apartado de 'Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales'. Concretamente, hay que señalar qué tipo de moneda virtual es y los valores de adquisición y venta. Apartado de criptomonedas en el simulador de la renta RTVE.es Otro aspecto relevante es el de las deducciones estatales y las autonómicas. Las hay de diversos tipos, ya sea por inversión en la vivienda habitual o en empresas de reciente creación, por donativos a partidos políticos, por maternidad o por adquirir vehículos eléctricos. Es recomendable consultar previamente qué deducciones hay en cada comunidad autónoma para saber si se tiene derecho a ellas. Si es así, será necesario tener los justificantes para introducir las cantidades en las casillas correspondientes.